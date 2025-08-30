Un importante legislador ucraniano fue asesinado a tiros en un ataque “cuidadosamente planeado”, dice la Policía

Por Daria Tarasova-Markina y Catherine Nicholls, CNN

Un legislador nacionalista ucraniano fue asesinado a tiros en un ataque “cuidadosamente planeado” en la ciudad occidental de Lviv el sábado, informaron las autoridades, y el asesino sigue prófugo.

Andriy Parubiy recibió varios disparos con un arma de fuego de cañón corto, dijo la Policía, y agregó que el perpetrador, quien huyó del lugar y aún no ha sido identificado, estaba “minuciosamente preparado”.

Parubiy, quien era diputado en funciones y anteriormente presidente del parlamento de Ucrania, murió antes de que el personal médico llegara al lugar, según Maksym Kozitskiy, jefe de la administración militar de la región de Lviv.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el asesinato fue “cuidadosamente planeado”, describiendo la muerte del político como un “horrendo asesinato” en redes sociales.

Un video tomado por Reuters muestra a trabajadores forenses y agentes de policía trabajando en la escena del crimen. Se puede ver un cuerpo en el suelo, con un par de gafas y una bolsa junto a la mano derecha del hombre.

Funcionarios europeos, incluida Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, ofrecieron sus condolencias a los seres queridos de Parubiy y al pueblo de Ucrania.

Metsola dijo que estaba “profundamente conmocionada por el terrible asesinato”, mientras que funcionarios de Estonia y Polonia también rindieron homenaje a la víctima.

Parubiy, quien tenía 54 años, había estado activo en la política ucraniana desde 1990, en una época en que la Unión Soviética se estaba desmoronando.

Cofundó el Partido Social-Nacional de Ucrania en 1991, aunque más tarde dejó este grupo, y sirvió como miembro del parlamento desde 2007 hasta su muerte.

Parubiy participó en la Revolución Naranja de 2004, donde cientos de miles de ucranianos se unieron en protesta pacífica tras unas elecciones disputadas.

También fue una figura destacada en la Revolución de Maidán, un movimiento que comenzó en noviembre de 2013 después de que el entonces presidente Víktor Yanukóvich se negara a firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea que llevaba años gestándose, optando en su lugar por lazos más estrechos con la vecina Rusia.

Durante la revolución, que duró tres meses, Parubiy fue el jefe de una enorme ciudad de tiendas de campaña establecida por miles de manifestantes en la Plaza de la Independencia del centro de Kyiv, conocida como el Maidán.

Más tarde fue secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania durante 2014. En 2019, Parubiy firmó una ley para hacer obligatorio el uso del idioma ucraniano en ciertos sectores públicos, calificándolo como un “día histórico”.

La legisladora ucraniana Iryna Gerashchenko calificó la muerte de Parubiy de “terrorismo”, y lo describió como un “colega y amigo, un camarada confiable” que “era íntegro y decente, patriota e inteligente”.

Petro Poroshenko, expresidente de Ucrania, afirmó que Parubiy fue “asesinado a tiros por monstruos en Lviv”.

“Lo que sí podemos decir con certeza es que estos monstruos tienen miedo, y por eso matan a verdaderos patriotas y personas fuertes”, escribió en redes sociales. “Este crimen no es solo unos disparos contra una persona. Es un ataque al ejército. Es un ataque a la lengua. Es un ataque a la fe. Es un ataque al corazón de Ucrania”.

