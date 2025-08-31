Familia cuida a una bebé recién nacida luego de que a su madre, de 17 años, le dispararan y la mataran en un incidente vial

Por Lauren Mascarenhas y Sara Smart, CNN

El contorno de una pequeña huella en tinta negra resalta sobre una hoja de papel blanca con un borde rosa pastel. “La primera huella de la bebé”, dice.

La bebé, que nació con un peso de tan solo 1,4 kg el domingo pasado, se encuentra excepcionalmente bien. Su familia dice que ha sido una fuente de luz en un momento inimaginablemente oscuro.

Su madre, Katelynn Strate, de 17 años, estaba embarazada de siete meses cuando un conductor le disparó en un incidente de furia al volante ese mismo día, según informó la Policía. La bebé nació por cesárea de emergencia, mientras que su madre fue atendida en la unidad de cuidados intensivos.

Días después, la Policía anunció que Katelynn había fallecido como una “heroína donante”.

“Hoy, su generosidad salvará vidas, y estamos inmensamente orgullosos de ella por ese último acto de bondad”, declaró la familia de Katelynn en un comunicado compartido por Katie Cancienne Liebert, amiga de la familia.

El sospechoso que presuntamente disparó a Katelynn, Barry West, de 54 años, fue acusado de homicidio sin premeditación y tres cargos de intento de homicidio sin premeditación, entre otros, dijo la oficina del sheriff del distrito de Tangipahoa.

Ese domingo por la mañana, Katelynn viajaba en automóvil en Ponchatoula, Louisiana, con su novio y la hermana de este, según Liebert, cuando la situación empeoró.

La oficina del sheriff dijo que eran alrededor de las 9:00 a.m. cuando el todoterreno en el que viajaba Katelynn y el vehículo de West comenzaron a seguirse muy de cerca y a “probar los frenos”; es decir, a pisar el freno intencionadamente, uno frente al otro. Sin embargo, la familia de Katelynn sostiene que el incidente no fue provocado. El novio de Katelynn, quien conducía el vehículo, no frenó ni tuvo ninguna conducta agresiva, sino que rebasó el automóvil de West después de que este, según él, notara que conducía de forma errática, dijo Liebert.

No fue acusado de nada relacionado con el incidente, según informó la oficina del sheriff a CNN.

West presuntamente disparó un arma contra la parte trasera de la camioneta, hiriéndole en la cabeza a Katelynn, quien iba en el asiento del copiloto, según informó la Policía.

“Si bien West creía que los ocupantes del vehículo que iba delante le habían disparado primero, las pruebas han confirmado que no hubo otros disparos en el incidente y que no había ningún arma en el vehículo en el que viajaba la víctima”, declaró la oficina del sheriff en un comunicado.

Cuando la oficina anunció los cargos de homicidio contra West en una publicación de Facebook, instó a quienes creyeran haber tenido encuentros similares con el sospechoso a que se presentaran. Los comentarios sobre la furia al volante comenzaron a aflorar.

“Hemos visto/oído a personas indicar que pueden haberse encontrado con él en situaciones similares anteriormente, pero no parece que se haya denunciado nunca”, declaró a CNN Ashley Rodrigue, responsable de información pública de la oficina del sheriff.

“Varias personas han publicado comentarios en nuestra página de Facebook detallando incidentes que creen que pueden haber tenido lugar con (West). Hemos respondido a todos ellos pidiéndoles que presenten una denuncia oficial”.

Solo uno de esos comentaristas ha presentado una denuncia oficial, y resultó no estar relacionada con el sospechoso de este caso, dijo Rodrigue.

En su comunicado, la familia de Katelynn subrayó que se trataba de “una tragedia evitable” y que están alzando la voz para garantizar que “se haga justicia”.

CNN no pudo determinar de inmediato si West ha contratado a un abogado para que comente en su nombre.

El violento incidente ha provocado una condena generalizada, junto con un debate sobre la agresividad al volante.

“Es devastador y no tiene sentido”, declaró la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, en X, tras afirmar anteriormente que no había excusa para la tragedia que se produjo “solo por la agresividad al volante”.

Louisiana encabezó la lista de estados con más agresividad al volante por segundo año consecutivo, según un informe de Consumer Affairs publicado en mayo.

“Casi el 60 % de los accidentes mortales y las muertes por accidentes de tráfico en el estado estuvieron relacionados con una conducción agresiva o imprudente, las tasas más altas del país”, señala el informe.

Además de concienciar sobre los peligros de la agresividad al volante, la familia quiere justicia para Katelynn y que West sea condenado con todo el peso de la ley, afirmó Liebert.

Mientras tanto, se centran en cuidar de la hija de Katelynn y en mantener vivo su recuerdo.

Katelynn era una auténtica chica de campo, dijo Liebert. Pasaba los fines de semana en el lago y le gustaba pescar y pasar tiempo en el bosque.

Ni siquiera un esguince en el brazo podía detenerla, recordó Liebert, y compartió un video de Katelynn haciendo volteretas con un brazo vendado. Aterriza perfectamente y dice con una sonrisa: “Puedo hacerlo con una sola mano”.

Katelynn estaba emocionada por convertirse en madre, trabajando para continuar su educación y prepararse para la llegada de su hija, dijo Liebert.

“No había elegido un nombre para su bebé y aún no había celebrado su baby shower”, dijo Liebert.

Katelynn solo había seleccionado unos pocos conjuntos de ropa y zapatos para su bebé después de descubrir el sexo.

Recientemente, Katelynn y su novio se reunieron con familiares y amigos y celebraron con confeti rosa brillante mientras descubrían que ella estaba embarazada de una niña. En un video que Liebert compartió del evento, se puede ver a Katelynn, con un vestido azul y una tiara, radiante y abrazando a su novio.

“Sabemos sin lugar a dudas que ella amaba a este bebé”, dijo Liebert. “Ella decidió darle la vida a este bebé y estaba deseando ser madre”.

Su familia, que mantiene en secreto el nombre de la bebé, organizó el sábado una fiesta comunitaria en honor a Katelynn en la Primera Iglesia Metodista Unida, en el centro de Ponchatoula, dijo Liebert. Quienes han escuchado la historia de Katelynn están ansiosos por apoyar a la familia.

Una campaña de GoFundMe para los gastos del funeral de Katelynn y el cuidado de la bebé ha recaudado más de US$ 45.000 en los días posteriores a su muerte.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.