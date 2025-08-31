“Nos olvidamos de jugar”, dijo Guardiola tras otra derrota del Manchester City

Por Federico Leiva, CNN en Español

Pep Guardiola se mostró visiblemente frustrado tras otra derrota de su equipo en la Premier League, que dejó al Manchester City a seis puntos del único líder, el Liverpool, que marcha con puntaje ideal tras las primeras tres jornadas.

Los Citizens habían comenzado bien la tarde del domingo en su visita al Brighton, mostrando un dominio claro del juego y adelantándose en el marcador gracias al gol de Erling Haaland (el número 88 en 100 partidos en la Premier League). El City tuvo varias ocasiones para ampliar la ventaja, especialmente en los pies de Haaland, pero dejó vivas a las Gaviotas.

En el segundo tiempo, el equipo visitante tiró todo por la borda. Primero con un penal que el veterano James Milner (exjugador de los celestes) convirtió para el 1-1, y luego con un mal marcaje que permitió el 2-1 a los 89 minutos de juego, obra de Brajan Gruda.

Tras el partido, Guardiola sentenció que su equipo “tiró el partido” después del penal que significó el empate de los locales: “Decidimos jugar en largo, más directo. Está bien, pero tienes que estar preparado para eso. No estábamos preparados para ganar los segundos balones”.

“En ese momento olvidamos empezar a jugar como lo habíamos hecho brillantemente en la primera hora contra un rival difícil”, dijo el entrenador de los Citizens.

Más crítico incluso se mostró el mediocampista español Rodri: “Algunos de los errores que cometemos son errores de niños. No estamos concentrados ni prestando atención. La realidad es que tenemos que subir el nivel si queremos competir”.

Está claro que la Premier League recién comienza, pero el Manchester City parece navegar por las mismas aguas de la irregularidad que ya transitó en la pasada temporada. Comenzó la 2025/2026 con un sólido triunfo ante Wolverhampton por 4 a 0 fuera de casa, pero en la segunda jornada cayó en su estadio ante Tottenham por 2-0.

“Tenemos un equipo muy bueno, pero han cambiado muchas cosas. Es normal que necesitemos tiempo para adaptarnos. Los nuevos tienen que integrarse y los veteranos deben ayudarles”, dijo Guardiola tras la segunda derrota de la temporada.

Falta trabajo, y eso será difícil de lograr ahora con el parón internacional, que significa que gran parte del plantel irá a jugar con sus selecciones nacionales.

Para colmo, al regreso tendrá una dura seguidilla de partidos: primero el clásico de la ciudad ante el Manchester United, luego el cruce ante el Huddersfield por la Carabao Cup, seguido por su debut en la Champions League ante el último campeón de Italia, el Napoli, y un duelo de alto voltaje ante el Arsenal por la Premier League.

