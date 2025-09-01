El luchador golpeado por el hijo del excampeón de UFC Rampage Jackson revela el alcance de sus lesiones tras recibir el alta

Por Ben Morse, CNN

El luchador que fue golpeado mientras estaba inmóvil por el hijo del excampeón de la UFC Rampage Jackson fue dado de alta del hospital y reveló la gravedad de las lesiones que sufrió en el incidente.

Imágenes de un evento ocurrido el mes pasado en Sun Valley, California, publicadas en redes sociales, muestran al hijo de Jackson, Raja Jackson, luchador profesional de MMA, deslizándose hacia el ring durante otro combate y derribando a la lona a Syko Stu, cuyo verdadero nombre es Stuart Smith.

El video, que lleva una marca de agua que sugiere que fue transmitido en vivo por la plataforma Kick, muestra a Jackson a horcajadas sobre Smith antes de golpearlo repetidamente en la cara y en un lateral de la cabeza, incluso cuando Smith yacía inmóvil. Otros luchadores luego sujetaron a Jackson.

CNN no ha podido verificar el video de forma independiente, pero Kick confirmó a CNN que la cuenta de Raja Jackson ha sido vetada en la plataforma.

En una publicación conjunta en Facebook, Smith y su esposa, Contessa Patterson, informaron que el luchador había recibido el alta hospitalaria y se encontraba en casa.

La publicación también detalló la gravedad de las lesiones que sufrió en lo que su esposa había calificado previamente de una “agresión fuera de guion”.

“Sufrió una grave lesión en la cabeza y se encontraba inconsciente al llegar a urgencias. Sus lesiones incluyen traumatismo en la mandíbula superior e inferior, una laceración en el labio superior y una fractura en el maxilar, que lamentablemente le provocó la pérdida de varios dientes”, decía la publicación.

Continuaba: “Tiene un largo camino de recuperación por delante, pero se mantiene de buen ánimo a pesar de todo lo que ha pasado”.

“Estamos profundamente agradecidos por todo el amor y el apoyo que hemos recibido durante este tiempo. Gracias a todos los que han contribuido de alguna manera, ya sea con donaciones monetarias, comida, flores o regalos. Su generosidad es indescriptible”, manifestaba el comunicado.

Patterson organizó una página de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos médicos y la pérdida de ingresos de Smith. Al momento de escribir este artículo, la página ha recaudado más de US$ 216.000.

Tras el incidente que involucró a Smith y al joven Jackson, Rampage Jackson recurrió a las redes sociales para condenar las acciones de su hijo.

“¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo!”, escribió en una publicación en X el 24 de agosto.

“Él (Raja Jackson) sufrió una conmoción cerebral durante un sparring hace apenas unos días y no tenía por qué hacer nada que se acercara al contacto físico. Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y el bienestar del Sr. Smith”, continuó Jackson.

“Dicho esto, me molesta mucho que esto haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Me disculpo en su nombre (el de Raja Jackson) y en nombre de KICK por la situación”, dijo el excampeón de la UFC.

Un comunicado del organizador, KnokX, sugirió que el incidente comenzó como una parte del guion del espectáculo, conocido como “trabajo” en la lucha libre, pero que no estaba previsto que llegara tan lejos.

“Lo que se suponía que iba a ser un momento de lucha libre planeado y acordado, se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable contra el Sr. Smith”, escribió el organizador.

“Este acto atroz es reprensible y nunca debió haber ocurrido. En los 17 años de funcionamiento de KnokX Pro Wrestling Academy, nunca se había visto algo tan atroz como esto, y pedimos disculpas a nuestros clientes y fans”, dijo el organizador del evento.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.