Madres a los 14 años. El intenso debate sobre la educación sexual en Filipinas, una nación profundamente católica

Un muro separa a los residentes de Baseco de la bahía de Manila, un puerto natural en el corazón de la capital filipina. Más de 64.000 personas viven en el densamente poblado complejo, con casas hechas de bloques de hormigón y materiales de desecho, cubiertas por techos de cartón ondulado reforzados con lona, lo que las hace propensas a que se inunden.

Entre los residentes se encuentra Clara, de 14 años, que vive en la periferia del asentamiento informal. Con una camiseta negra extragrande con grafitis, su pequeña figura revela sutilmente la barriguita. Embarazada de seis meses, la joven futura madre anhela tener un niño. “Quiero que sea como mi hermano mayor. No quiero que termine como yo”, declara a CNN.

Clara comenta que en la escuela, la educación sexual “no se enseñaba en nuestra clase… teníamos temas diferentes en la clase de ciencias”. Si hubiera sabido más sobre salud reproductiva, Clara cree que habría evitado quedar embarazada tan joven.

Clara es una de muchas niñas –cada vez hay más– de entre 10 y 14 años, que han quedado embarazadas en la adolescencia temprana. Historias como la suya están en el centro de un intenso debate entre legisladores, expertos en salud y grupos religiosos sobre cómo debería ser el futuro de la educación sexual en este país profundamente católico.

CNN habló con varias niñas y jóvenes filipinas de entre 14 y 23 años, incluidas madres, que dijeron que no habían recibido educación sexual en la escuela o, si la habían recibido, carecía de información útil sobre el consentimiento o los anticonceptivos. Una de las mujeres, Sam, de 23 años, recuerda haber aprendido sobre anticonceptivos en una clase de octavo grado, con una advertencia de no usarlos.

La doctora Aileen Marie Rubio, del Hospital Dr. José Fabella Memorial de Manila, afirmó que la mayoría de las adolescentes tienen “un conocimiento muy limitado sobre salud reproductiva, consentimiento y qué se considera abuso”. Rubio, quien trabaja en la clínica del hospital con el foco puesto en madres adolescentes, explicó que la mayoría de las jóvenes desconocía que podía quedar embarazadas si mantenían relaciones sexuales.

Clara conoció a su novio a través de amigos y se embarazó tan solo seis meses después de comenzar la relación. Aunque está previsto que dé a luz dentro de tres meses, no ha asistido a ninguna revisión prenatal y sabe poco sobre la salud del bebé. “Todavía no tengo dinero… para ir al hospital”.

Sin embargo, los expertos afirman que las madres tan jóvenes se enfrentan a riesgos de salud mucho mayores durante el embarazo y el parto, al igual que sus bebés.

En Filipinas, los embarazos infantiles y adolescentes se encuentran entre los más altos de Asia. Si bien entre 2019 y 2023 se ha observado una ligera disminución en los embarazos entre jóvenes de 15 a 19 años, ahora se percibe un marcado aumento de los embarazos entre niñas de 14 años o menos, que aumentó un 38 %, pasando de 2.411 en 2019 a 3.343 en 2023.

Los organismos gubernamentales han declarado desde hace tiempo los embarazos adolescentes como una “emergencia social nacional”, y en 2022 los legisladores presentaron el primer borrador de un Proyecto de Ley para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, destinado a abordar el problema.

Tres años después, el proyecto de ley sigue su curso legal, tras múltiples enmiendas y la última nueva presentación el mes pasado, tras la férrea oposición de organizaciones conservadoras y grupos religiosos.

El proyecto de ley busca estandarizar la Educación Sexual Integral (CSE, por sus siglas en inglés) en las escuelas y mejorar el acceso a los servicios de salud sexual. Actualmente, los adolescentes menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus padres para acceder a anticonceptivos, con algunas excepciones.

“Nos guste o no, según los datos, hay adolescentes sexualmente activos ahora”, declaró la senadora Risa Hontiveros, principal autora del proyecto de ley, en un comunicado a principios de este año. Añadió que el proyecto de ley “es necesario para empoderar a los adolescentes”.

Sin embargo, una versión anterior del proyecto de ley se enfrentó a una férrea oposición de grupos eclesiásticos de todo el estado, profundamente católico. La Iglesia católica cree que las relaciones sexuales solo deben darse entre parejas casadas y enseña la abstinencia para el resto de las personas. La Iglesia también desaprueba la anticoncepción artificial, pero permite métodos naturales para evitar el embarazo dentro del matrimonio. El aborto es ilegal en todas las circunstancias en Filipinas, incluso tras una violación o incesto.

Esta oposición culminó recientemente en una iniciativa de cabildeo conjunta de una coalición de al menos ocho organizaciones evangélicas y católicas de todo el país, conocida como Proyecto Dalisay.

El Proyecto Dalisay –o Proyecto Puro–, que comenzó como una iniciativa de la Coalición Nacional para la Familia y la Constitución, interpreta el proyecto de ley como un combatiente contra sus ideologías sobre el sexo y la autoridad parental, y su principal punto de discordia gira en torno a la educación sexual infantil.

La coordinadora del proyecto, María Lourdes Sereno, expresidenta del Tribunal Supremo de Filipinas, declaró a CNN que la CSE “pretende normalizar las conversaciones sobre sexo, algo que no forma parte de la cultura filipina”. La iniciativa “surgió como un grupo voluntario de creyentes, principalmente de las comunidades evangélica y católica” para “expresar las objeciones de los padres, principalmente al proyecto de ley del Senado”.

A principios de enero, el Proyecto Dalisay lanzó un sitio web que incluía una petición contra la propuesta de ley y un video explicativo titulado “Desenmascarando los peligros de la CSE”.

El sitio web señalaba 15 “efectos nocivos” de la CSE, extraídos de recursos de la organización antiaborto estadounidense Family Watch International (FWI). Entre ellos, se incluían la erotización del uso del condón y la promoción de la “confusión de género”.

FWI declaró a CNN que su investigación sobre los programas de CSE en varios continentes los había encontrado “inapropiados para la edad, científica y médicamente imprecisos… e ineficaces para prevenir el embarazo adolescente”.

El Dr. René Bullecer, director nacional de Human Life International (HLI) en Filipinas –otro grupo antiaborto con sede en EE.UU.– ha respaldado abiertamente el Proyecto Dalisay. El presidente de HLI, el padre Shenan J. Boquet, también denunció el proyecto de ley, afirmando que representaba “una amenaza significativa para los cimientos sociales, morales y espirituales de Filipinas”, en una extensa declaración a CNN. Añadió que los padres “tienen la responsabilidad más directa con sus hijos” y que el Estado debería ayudarlos, “no usurparlos”.

Sereno, del Proyecto Dalisay, declaró a CNN que ha recibido consejos de estos grupos estadounidenses, pero negó cualquier vínculo financiero. “Buscamos información, información técnica y científica, en Estados Unidos”, afirmó.

El contenido anti-CSE se convirtió en la base de lo que los críticos calificaron de campaña “engañosa”, en la que el Proyecto Dalisay alegó que la implementación de la ESC según los estándares internacionales incluiría conceptos inapropiados, algo que el senador Hontiveros refutó.

Al ser consultada sobre las polémicas afirmaciones del Proyecto Dalisay sobre la propuesta de ley, Sereno declaró a CNN que “no estaba inventando nada”.

Miembros del Proyecto Dalisay también participaron en las audiencias públicas donde se debatió la ley para intentar influir en la opinión pública.

A finales de enero, varios senadores que previamente habían apoyado el proyecto de ley retiraron su apoyo, y el presidente Ferdinand Marcos Jr., quien en su momento lo apoyó públicamente, prometió vetarlo en su forma actual.

En respuesta a la “fuerte reacción”, Jaye Bekema, directora legislativa del senador Hontiveros, declaró a CNN que se realizaron enmiendas. Estas incluyeron la eliminación de la frase “guiado por estándares internacionales” y la adición de una línea que garantiza “la patria potestad o la libertad académica y religiosa”. También se eliminaron las menciones al aborto y la anticoncepción.

La última versión del proyecto de ley se volvió a presentar el mes pasado y ahora se enfrentará a varias rondas de audiencias en comités y lecturas por parte de los legisladores.

Mientras tanto, Jude, de 15 años, lidia con su nueva identidad como madre joven. Según declaró a CNN, aprendió sobre sexo gracias a su pareja, mucho mayor que ella. Abandonó la escuela a los 14 años, con ocho meses de embarazo, y se mudó con su novio, que entonces tenía 21 años, y con cuya familia aún vive. Esta diferencia de edad de 7 años es la media para las madres jóvenes, según un estudio financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La Organización de Planificación Familiar de Filipinas (FPOP), una organización sin fines de lucro, apoya a Jude con medidas de planificación familiar y comparte los recursos disponibles para que pueda continuar sus estudios. Según informaron a CNN, el caso de Jude “pone de relieve una preocupación crucial en relación con el consentimiento, el desequilibrio de poder y la toma de decisiones en las relaciones juveniles”.

El embarazo en niñas menores de 16 años también es tres veces más riesgoso que en mujeres mayores, explica la Dra. Junice Melgar, directora ejecutiva de Likhaan, una organización no gubernamental en Filipinas.

Las niñas no están física ni mentalmente preparadas para gestar bebés y no buscan atención médica si quedan embarazadas, afirma Melgar. “Y, especialmente si existe un alto grado de estigma, no se las anima a buscar atención médica”.

Según la Organización Mundial de la Salud, las madres niñas y adolescentes enfrentan un mayor riesgo de eclampsia (convulsiones), endometritis posparto (inflamación del revestimiento uterino debido a una infección después del parto) e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años. Los bebés de madres adolescentes también enfrentan un mayor riesgo de bajo peso al nacer, parto prematuro y afecciones neonatales graves.

ONG como Likhaan trabajan para reducir la brecha en los servicios de salud sexual y reproductiva visitando las comunidades que, según afirman, más los necesitan.

CNN siguió a su equipo de jóvenes voluntarios en zonas desfavorecidas de Malabon, una ciudad cercana a Manila, donde los niños juegan en las calles y los adolescentes merodean cerca de las tiendas de comestibles.

Recibidos con los brazos abiertos por la comunidad, los voluntarios hablan con jóvenes sobre género y relaciones. También se acercan a los padres y les entregan folletos sobre cómo hablar con sus hijos sobre sexo.

Los voluntarios se dirigen a una cancha de baloncesto de la comunidad, donde se reúnen hombres jóvenes, y reparten un kit de sexo seguro que incluye condones.

Para niñas como Clara, estos materiales podrían haberles cambiado la vida, permitiéndoles continuar sus estudios y retomar su infancia. “Me siento triste. Quiero ir a la escuela”, declara a CNN. Incluso si pudiera ir, admite que podría sentir vergüenza.

Clara espera dar a luz en el hospital y dice que, hasta ahora, el único apoyo que ha recibido ha sido el de su madre. La inminencia del parto la asusta. “Muchos me dijeron que iba a ser doloroso”, confiesa.

Aún espera terminar la escuela algún día y que su hijo tenga mejores oportunidades que ella. “Eso es todo”, concluye.

Todos los nombres de los menores se han cambiado a petición suya para proteger su identidad.