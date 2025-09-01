¿Podrían las recientes medidas de Trump ser el principio del fin para los sindicatos estadounidenses?

Por Chris Isidore, CNN

Los sindicatos estadounidenses han tenido mucho que celebrar en los últimos Días del Trabajo. Este año no.

El presidente de EE.UU. Donald Trump intenta despojar de sus derechos de negociación colectiva a aproximadamente un millón de trabajadores federales sindicalizados. La semana pasada, firmó un decreto que afecta a los trabajadores sindicalizados de agencias federales, incluyendo el Servicio Meteorológico Nacional y la NASA, alegando motivos de seguridad nacional. A principios de este año, una orden similar se dirigió a los sindicatos de, entre otros, los departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Salud y Servicios Humanos.

Y debido a la importancia de los sindicatos del sector público para el movimiento laboral estadounidense en general, las medidas de Trump podrían suponer un duro golpe para el impulso sindical que había estado creciendo bajo la presidencia de Joe Biden.

“Este es el mayor ataque contra el movimiento laboral en nuestra historia”, declaró Liz Shuler, presidenta de la AFL-CIO, a CNN en una entrevista el viernes. Añadió que la federación laboral teme que lo que está sucediendo con los trabajadores federales se extienda al mundo empresarial estadounidense.

“Un ataque a un sector tiene repercusiones en otro”, dijo. “Conocemos la estrategia. Y, como saben, las corporaciones están observando”.

Casi la mitad de los afiliados sindicales a nivel nacional trabajan para diferentes niveles de gobierno, no para empresas. Y el sector público está más sindicalizado que el privado: alrededor del 19 % de los trabajadores federales civiles, fuera del Servicio Postal, pertenecen a un sindicato, en comparación con solo el 6 % de los trabajadores del sector privado.

A los líderes sindicales les preocupa que el ataque de la administración de Trump a los trabajadores federales y sus sindicatos no solo amenace la influencia política de los trabajadores, sino también su capacidad de organizarse y lograr mejoras contractuales con todo tipo de empleadores estadounidenses.

“Creo que lo que está haciendo es usar el sector federal como prueba”, declaró a CNN Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales. “Es un guiño al sector privado, que dice: ‘De acuerdo, sigan adelante y hagan lo mismo. Ya saben, los respaldamos’. Creo que, ya sea en el sector privado o en el público, lo veremos cada vez más”.

Durante años, los sindicatos lucharon a medida que su influencia económica y política se desvanecía. Solo el 10 % de los trabajadores estadounidenses están afiliados ahora, en comparación con el 20 % en 1983.

Sin embargo, la preocupación por las condiciones laborales durante la pandemia aumentó el apoyo popular a los sindicatos. Y un mercado laboral sólido en los años posteriores, con más vacantes que solicitantes de empleo en ocasiones, ayudó a animar a los trabajadores que, de otro modo, podrían haber estado nerviosos ante los esfuerzos de organización.

Eso condujo a varias sindicalizaciones de alto perfil en grandes empresas como Amazon, Starbucks, Apple y la fábrica estadounidense de Volkswagen, lo que inyectó nuevo impulso al movimiento sindical.

Si bien muchos de estos nuevos sindicatos aún luchan por sus primeros contratos, los trabajadores lograron su primer acuerdo en una tienda Apple en 2024.

Más importante aún, algunos sindicatos consolidados obtuvieron importantes avances contractuales tras las importantes huelgas de los últimos años en Boeing, los puertos de la Costa Este, las tres grandes automotrices de Detroit y los estudios de cine y televisión del país. Incluso la simple amenaza de una huelga logró importantes contratos en UPS, Costco y muchas aerolíneas.

Biden fue posiblemente el presidente más prosindical de la historia, siendo el primero en unirse a un evento durante la huelga automotriz de 2023. Sus nombramientos para la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que supervisa las relaciones laborales en la mayoría de las empresas estadounidenses, emitieron varias decisiones prosindicales durante su mandato.

Pero en 2024, el 45 % de los hogares sindicalizados votaron por Trump, según las encuestas de salida de CNN. Trump ha declarado su apoyo a los sindicalistas, presentando los aranceles como una forma de obligar a las empresas a devolver los empleos sindicalizados a Estados Unidos desde el extranjero.

Sin embargo, sus políticas han sido todo menos prosindicales.

Poco después de asumir el cargo en enero, el presidente despidió a una miembro de la NLRB en una medida sin precedentes, alegando que no estaba haciendo lo suficiente para apoyar a los empleadores.

En marzo, Trump firmó un decreto que declaraba que el gobierno federal ya no reconocería el derecho de amplios sectores de empleados federales a la negociación colectiva.

La orden no solo despojó a los trabajadores de las protecciones sindicales, sino que también les impidió deducir automáticamente las cuotas sindicales de sus nóminas. La AFGE ya se ha visto obligada a recortar aproximadamente un tercio de su personal debido al impacto financiero.

Trump ha dejado claro que toma esta medida en parte para debilitar a los sindicatos federales, quienes han “declarado la guerra a la agenda del presidente Trump” y “bloqueado las políticas de Trump”, según una hoja informativa de la Casa Blanca emitida en ese momento.

“El presidente Trump se niega a permitir que la obstrucción sindical interfiera con sus esfuerzos por proteger a los estadounidenses y nuestros intereses nacionales”, decía.

Trump no es el primer presidente elegido con el apoyo de sindicatos obreros que toma medidas contra un sindicato federal.

En 1981, el presidente Ronald Reagan despidió a los controladores aéreos del país cuando su sindicato, la Organización Profesional de Controladores Aéreos (PATCO), se declaró en huelga. Los reemplazó con nuevas contrataciones.

Hasta entonces, la contratación de trabajadores de reemplazo durante las huelgas, si bien legal, era poco común. Pero después de PATCO, la práctica se volvió común en las empresas estadounidenses y fue un factor importante en el debilitamiento de los sindicatos en general.

La preocupación ahora es que, al igual que los despidos de PATCO por parte de Reagan, las empresas que ya luchaban contra los sindicatos sigan el ejemplo del gobierno federal y tomen medidas más enérgicas. Sin embargo, Shuler afirmó que las consecuencias de este último ataque podrían ser mucho peores para el movimiento.

“A la gente le gusta recordar a PATCO, y ese fue un momento crucial. Pero esto eclipsa a PATCO”, afirmó. Si piensas en cancelar los derechos de negociación colectiva de casi un millón de personas de un plumazo, sabes que esto representa un problema para todo el movimiento.

Los sindicatos federales han presentado numerosas demandas impugnando las acciones de Trump. Hasta el momento, los fallos han sido dispares, y ningún caso ha llegado a una conclusión definitiva. Los dirigentes sindicales afirman que siguen luchando y prevén que prevalecerán.

Y los dirigentes sindicales afirman estar dispuestos a llevar la lucha también al sector privado, si es necesario.

“Si los empleadores públicos y privados piensan: ‘se ha abierto la temporada de caza de sindicatos’, deberían reconsiderarlo”, declaró Matt Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a un gran número de trabajadores civiles del Departamento de Defensa. “Los trabajadores de este país están indignados. Los sindicatos no van a desaparecer. Nos estamos fortaleciendo”.

