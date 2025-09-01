“Tenemos dos canales de comunicación abiertos con EE.UU.”, dice Maduro en medio de crisis tras despliegue en el Caribe

Por CNN en Español

En plena tension militar con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que “Venezuela vive la mayor amenaza del siglo“ y definió a Marco Rubio como un “señor de la Guerra” que busca un “cambio de regimen”.

Sin embargo, elogió al presidente Donald Trump y advirtió que mantiene canales de comunicación abiertos con su Gobierno.

“Venezuela enfrenta la mayor amenaza vista en el continente en un siglo, pero no cederá ante ella”, dijo Maduro en conferencia de prensa con medios internacionales.

La tension entre Venezuela y el Gobierno de Donald Trump creció en las últimas semanas y llegó a un punto extremo con el despliegue de varios buques de guerra estadounidenses en el Caribe y con la movilización de tropas y milicias dentro de Venezuela.

De acuerdo con Maduro, el despliegue naval norteamericano incluye ocho buques y “1200 misiles apuntando contra Venezuela”.

El Gobierno de Trump acusa a Maduro de liderar una organización narcoterrorista y llevó la recompense por el presidene venezolano de US$ 25 a 50 millones de el mes pasado.

Ante la pregunta de si su Gobierno mantenía canales abiertos con el de Trump, Maduro respondió: “Nosotros siempre, es una regla de oro que me enseñó el comandante Chavez, que siempre aplicamos, nosotros siempre tenemos los canales de comunicación abiertos. Con EE.UU. tenemos dos, ahora están maltrechos los dos”.

Maduro aclaró luego que los canales abiertos eran con John McNamara, encargado de asuntos de Venezuela en la embajada de EE.UU. en Colombia, y con Richard Grenell, enviado del presidente Donald Trump a misiones especiales.

“Yo no tengo ninguna animadversión contra el presidente Trump”, dijo Maduro ante una consulta de de CNN en la conferencia de prensa. “Si quiere la paz de verdad, en Venezuela nosotros somos su único aliado. Pero el estado profundo no lo va a dejar”.

Maduro elogió de hecho a Trump y dijo que es un “hombre audaz”, pero apuntó contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Presidente Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere mancharle las manos de sangre”, dijo Maduro.

“Esta es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”, añadió.

El mandatario venezolano describió a Rubio como “el señor de la guerra”, que “busca un cambio de régimen a través de la amenaza militar”.

“Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, y ante la máxima presión militar nosotros hemos declarado la máxima preparación”, aseguró.

“La mafia de Miami ha impuesto su visión y miamizado la política exterior de Estados Unidos hacia toda Latinoamérica y el Caribe. Porque amenazar a Venezuela es amenazar a todo el continente, te metes con uno, te metes con todos”, concluyó.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para pedir una respuesta a las declaraciones de Maduro sobre Marco Rubio, pero no ha recibido aún una respuesta.

