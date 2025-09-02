En su cruzada inmigratoria, Trump no pierde, solo gana menos: así van sus objetivos de mano dura

Análisis por Juan Carlos López, CNN en Español

Con cara, gano yo; con, sello pierde usted. Ése es el principio bajo el que gobierna Donald Trump. Un día decidió que quería reabrir Alcatraz, la mítica prisión en una isla frente a San Francisco, California, para albergar a los presos más peligrosos, aunque Estados Unidos tiene ya la infranqueable cárcel Admax en Florence, Colorado.

Reabrir la prisión, conocida por películas como “Escape de Alcatraz” de 1979 y protagonizada por Clint Eastwood —y que por pura casualidad fue presentada por un canal público en el área de Mar-a-Lago, el club privado en el que estaba Trump el fin de semana en el que hizo el anuncio en redes— sería poco práctico. Hoy es un museo que genera millones de dólares cada año al Servicio Nacional de Parques, y reconvertirla, según cálculos, costaría por lo menos US$ 500 millones y tardaría hasta tres años.

Trump tuvo su Alcatraz. No fue en la bahía de San Francisco, sino en otro cuerpo de agua, el humedal subtropical de la Florida conocido como los Everglades. Fue bautizada el Alcatraz de los caimanes y, como la mítica prisión, en apenas semanas ganó reputación por las condiciones extremas bajo las que permanecieron los detenidos.

El argentino Fernando Artese narró su experiencia a CNN: “La alimentación era muy, muy escasa. Pasar la noche con hambre es bastante difícil. Yo estuve en total 25 días en los cuales salí una sola vez 15 minutos a una especie del mismo lugar, pero que se podía ver hacia afuera estando dentro del, digamos de este este campo de concentración realmente es eso. No es que uno lo diga para para modificar criterios y nos querían hacer ir con las manos en la nuca trotando. es decir, como si fuera que uno va y yo me revelaba de forma absoluta ante esa situación. Venían a las 4:00 de la mañana a contarnos y venían es una cosa ridícula, seis personas a contarnos y nos escaneaban”.

El futuro del Alcatraz tropical de Trump es incierto. La jueza federal de la Florida Kathleen Williams ordenó el cierre gradual de las instalaciones por con haber adelantado estudios ambientales previos a su construcción. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, rechazó el fallo, pero reconoció que lo acatarán: “Es despreciable que una jueza activista se haya insertado en este centro de detención de migrantes hasta el punto en que el Departamento de Seguridad Nacional ahora tiene que reubicar a estos inmigrantes ilegales en otros centros de detención en todo el país. Vamos a cumplir con las órdenes judiciales, pero también vamos a luchar contra ellas por los méritos de la ley”.

El cierre anticipado le representaría pérdidas por unos 218 millones de dólares al estado de la Florida, pero Ron DeSantis, su gobernador se dio el lujo de complacer a Trump.

Trump no pierde, gana menos. El cierre del Alcatraz de los Caimanes es apenas un revés menor en su batalla contra la inmigración irregular. Las cifras preliminares de deportación revelan que, en los primeros siete meses de su presidencia, ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ha deportado a por lo menos doscientas mil personas, con lo que podría superar las expulsiones de migrantes de los últimos 10 años. La estrategia de Trump combina todas las formas de deportación, con las agencias bajo del Departamento de Seguridad Nacional o DHS. Si se suman los 200.000 deportados de ICE, a 132.000 de la Patrulla Fronteriza y unas 17.500 personas que se fueron por su cuenta según el DHS, se llegaría a por lo menos 350.000 deportados.

Lo irónico es que, a pesar de esas cifras, hay frustración entre los principales asesores de Trump, pues no se está cumpliendo la meta de por lo menos 3.000 arrestos diarios. Eso podría cambiar: ICE verá triplicar su presupuesto anual a casi US$ 28.000 millones a partir de octubre, eso es más que el presupuesto de defensa de Brasil y Holanda, y un poco menos que el de Israel, para una sola agencia del gobierno federal.

Para Trump, la política inmigratoria funciona como su forma de gobernar, una moneda lanzada al aire: con cara gana y con sello también. Aunque enfrenta reveses, las deportaciones récord y el aumento de recursos a sus agencias le permiten presentar cada paso como una victoria parcial. En ese juego de cara o sello, lo único seguro es que su cruzada sigue avanzando, como prometió en campaña, quien se sorprenda no estaba prestando atención.

