Familiares de Freddy Superlano y Roland Carreño piden prueba de vida tras su sorpresivo traslado de centro de detención

La esposa del líder opositor venezolano Freddy Superlano, Aurora Silva, denunció este martes que tanto él como el periodista Roland Carreño, quienes se encontraban detenidos en el Helicoide de Caracas, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), fueron trasladados sorpresivamente a un paradero desconocido. Ambos forman parte del partido Voluntad Popular.

“No tenemos información oficial sobre a dónde fueron llevados ni el motivo del traslado. Ni la familia de Roland ni yo hemos recibido ninguna notificación al respecto”, afirmó Silva. Dijo que llevan más de 48 horas de “desaparición forzada”, por lo que las familias exigen una prueba de vida para conocer su estado físico y mental. En el caso de Superlano, ya suma 13 meses en aislamiento.

CNN contactó a la Fiscalía General y al Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela para saber de la situación de estos detenidos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

Por su parte, el abogado Joel García le dijo a CNN que se enteró de que ambos fueron sacados del Helicoide el domingo, pero su paradero sigue siendo desconocido. Además, destacó que no le han permitido asumir formalmente la defensa de ninguno de los dos, y que ambos permanecen incomunicados desde su detención.

Superlano, colaborador de la dirigente opositora María Corina Machado, fue apresado el 30 de julio de 2024 y enfrenta cargos por terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, aunque se declara inocente. Carreño fue arrestado el 2 de agosto de 2024, acusado de terrorismo y conspiración, cargos que su defensa también considera infundados.

Ambos arrestos ocurrieron en el marco de las protestas posteriores a las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador, reportó entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

