Muere en Costa Rica el periodista mexicano Alberto Padilla, expresentador de CNN

El periodista mexicano Alberto Padilla, expresentador de CNN, murió el 29 de agosto en Costa Rica, informó la Cadena Radial Costarricense (CRC), para la que trabajaba.

Padilla, de 60 años, estaba en una reunión con amigos en San José cuando empezó a sentirse mal y se desmayó, según cuenta una nota en su sitio web albertopadilla.net. Agrega que Padilla fue llevado a un hospital, donde ocurrió el deceso.

La CRC, para la que Padilla conducía el programa A las cinco con Alberto Padilla, publicó en Facebook una esquela en la que lamentó el fallecimiento.

“A nuestro compañero, amigo y hermano: tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”, dijo la empresa.

En la emisión de A las cinco con Alberto Padilla del lunes, la periodista Glenda Umaña, excompañera de Padilla en CNN, y otros colegas hablaron sobre su fallecimiento y dedicaron el programa a recordarlo.

Padilla nació en Monterrey, estado de Nuevo León, en el norte de México, el 9 de enero de 1965, según la nota publicada en su sitio web. Cursó la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y después un posgrado en Alta Gerencia. Durante su paso por CNN, condujo el programa Economía y Finanzas y posteriormente copresentó Al cierre, espacio dedicado a los resultados bursátiles diarios en EE.UU. y otros mercados. Salió de la cadena en 2011, trabajó en otros medios y en 2018 se instaló en Costa Rica.

También era piloto y escribió el libro El continente dormido, editado por el sello Debate en 2016.

