¿Estará Taylor Swift en el próximo Super Bowl? Esto dijo el comisionado de la NFL

Con el inicio de la nueva temporada de la NFL el jueves, es natural que todos estén hablando de quiénes estarán en el próximo Super Bowl.

Sin embargo, mientras algunos están ocupados prediciendo cuáles serán los dos equipos que se enfrentarán por el Trofeo Vince Lombardi el 8 de febrero de 2026, otros están mucho más interesados ​​en qué artista musical participará en el espectáculo del medio tiempo.

Hoy, por supuesto, solo hay una persona en boca de todos.

En una entrevista que llenó de emoción a los swifties de todo el mundo, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, declaró en el programa “Today” de la NBC que no descarta que Taylor Swift cante en el espectáculo.

“Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Es un talento muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”, dijo este miércoles.

Pero cuando se le preguntó si las conversaciones entre la NFL y Swift estaban en curso, Goodell guardó silencio.

“No puedo decirles nada al respecto”, añadió, antes de que lo presionaran nuevamente para que respondiera.

Incapaz de librarse de las preguntas, Goodell admitió: “Es posible”.

Sin duda, es un reflejo de los tiempos que Swift ocupe un lugar tan destacado en las conversaciones previas al inicio de la temporada.

La historia de amor de la superestrella, y ahora su compromiso, con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, aparentemente ha cautivado la imaginación mundial, y el interés en la pareja no muestra signos de disminuir.

Swift apareció recientemente en un episodio del podcast “New Heights”, conducido por Travis y su hermano Jason Kelce, donde habló sobre su nuevo álbum. El episodio ha atraído hasta la fecha más de 22 millones de visualizaciones en YouTube, por mucho la edición más vista del programa en esa plataforma, rompiendo un récord mundial en el proceso, según el Libro Guinness de los Récords.

Si bien la participación de Swift en el Super Bowl parece un matrimonio hecho en el cielo, los fans tendrán que esperar un poco más para obtener una respuesta definitiva.

Roc Nation, fundada por Jay-Z y subsidiaria de Live Nation, es actualmente asesora en entretenimiento de la NFL, y Goodell sugirió que estaba esperando la decisión de ese grupo sobre el próximo artista del medio tiempo del Super Bowl.

“Definitivamente soy fan de Swift”, añadió Goodell, emocionando a todos los demás fans de Swift del mundo.

