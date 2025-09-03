La calculadora de las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026: qué necesita cada selección para clasificar

Por Pablo Antonio García Escorihuela, Juan Alvarado y Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

Llegan las últimas fechas de la Eliminatoria de la Conmebol y, salvo Argentina, Ecuador y Brasil, que ya aseguraron su boleto para la Copa Mundial de 2026, los otros candidatos repiten la misma consigna con más vehemencia que nunca: “¿cuántos puntos nos faltan para clasificar?”

La respuesta obvia para todos es ganar. Sin embargo, con un calendario complejo y duelos interesantes entre varios de los involucrados, las matemáticas pueden dar una idea de qué necesita cada selección para meterse en la cita del año próximo.

Dueña indiscutida de las Eliminatorias. Se dio el gusto de clasificar al Mundial de 2026 en la fecha 14, con goleada 4-1 a Brasil incluida. El desafío ahora es mantenerse competitiva sin demasiado por lo que jugar para llegar de la mejor manera a la cita en América del Norte.

La Tri aseguró su boleto en Lima, en el partido de cierre de la fecha pasada. Después de arrancar la Eliminatoria con -3 puntos por una sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo, los dirigidos por Sebastián Beccacece son segundos, con 25 puntos.

La llegada de Carlo Ancelotti buscaba brindar nuevos bríos a un equipo que no es lo que era. Empató con Ecuador, pero con su victoria en la última jornada ante Paraguay, la Canarinha inscribió su nombre en el Mundial de forma anticipada. Ahora les tocará ser juez y parte de otras luchas en la eliminatoria.

El escenario para los dirigidos por Gustavo Alfaro mejoró mucho con la victoria ante Uruguay. Los guaraníes, ya con 24 puntos, pueden asegurar el cupo al Mundial de la misma manera en la que lo puede hacer Uruguay: le alcanza con un empate o que Venezuela no gane sus dos partidos.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa perdieron con Paraguay (sin identidad y sin tiros al arco) y dejaron pendiente la clasificación, que aún tienen disponible. Tras la victoria contundente ante Venezuela todo quedó prácticamente listo, y estarán en el Mundial con sacar un punto o que Venezuela no gane sus dos partidos.

La situación de Colombia se complicó de más al empatar con Perú en casa: quedó 6ta., cuatro puntos por delante de Venezuela (7ma), que está en repechaje. Si bien se enredó aún más la vida al empatar contra Argentina, el destino mundialista está en sus manos, al jugar de local contra Bolivia. Un triunfo ante la verde lo mete en el Mundial, pero también lo hará si empata y Venezuela pierde con Argentina.

La lucha por el repechaje es intensa. En estos momentos hay tres selecciones disputando un solo cupo y es muy probable que no se resuelva hasta la última jornada del torneo.

Sigue en el puesto del medio cupo con 18 puntos, pero sufrió un duro golpe tras caer ante Uruguay. No obstante, hizo su tarea al ganarle a Bolivia, rival directo por la repesca. La matemática de la Vinotinto es simple: debe igualar los resultados de Bolivia como mínimo para asegurar el torneo de repechaje internacional. Está cerca de hacer algo histórico.

El duelo directo con la Vinotinto no lo podía perder y falló. Sus posibilidades están latentes gracias a la victoria ante Chile, aunque todavía necesita un par de carambolas para entrar: está un punto por debajo de Venezuela, así que debe sacar dos puntos más en esta fecha doble. Quedar igual que La Vinotinto puede dejarla fuera, por la abultada diferencia de goles que arrastra.

Tenía que sumar de a tres puntos y solo empató con Colombia, por lo que quedó casi en el fondo. Una serie de resultados insólitos pondrían a Perú a pelear por el repechaje. Visita a Uruguay y le queda recibir a Paraguay, ante los que está obligado a ganar para después esperar un milagro. Un empate de Venezuela ya lo deja afuera.

Perdió ante Argentina y Bolivia en El Alto, y ya está fuera de la carrera por el Mundial. Aún debe jugar contra Brasil y Uruguay. Sigue con apenas 10 puntos y es último. La Roja nunca levantó cabeza.

