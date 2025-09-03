Los estrenos de cine que llegan este otoño: “The Conjuring: Last Rites”, “Kiss of the Spider Woman”, “Tron: Ares” y más

Por Dan Heching, CNN

El lunes 1 de septiembre marcó el fin no oficial del verano boreal.

Con ello, como siempre, llega una nueva tanda de estrenos en el cine, con muchos títulos que marcan un sutil cambio de las películas palomiteras a las propuestas más ambiciosas (léase: aspirantes a premios) del otoño.

Pero eso no significa que no haya también una buena cantidad de títulos de amplio atractivo. A continuación, una selección de algunas de las películas más comentadas que llegarán a los cines entre el fin de semana del Día del Trabajo y mediados de noviembre.

Estreno: 5 de septiembre.

Desde “Rocky”, las películas centradas en la vida de boxeadores han sido material para premios durante la temporada de galardones. Una de las propuestas de este año está protagonizada por Orlando Bloom como un boxeador con problemas que toma decisiones peligrosas. Caitríona Balfe y John Turturro coprotagonizan.

Estreno: 5 de septiembre.

Si puedes apartar la vista de la extraña historia de este verano sobre la muerte del cuidador de la muñeca Annabelle –una reliquia real de los hechos en los que se basa la franquicia “The Conjuring”–, llega su épico final. Los pilares de la saga, Vera Farmiga y Patrick Wilson, regresan como la pareja de históricos investigadores paranormales que enfrentan un mal demoníaco cada vez mayor.

Estreno: 5 de septiembre.

A juzgar por el tráiler, esta fábula moderna sobre dos jóvenes que se conectan tras haber perdido recientemente a sus hermanos gemelos idénticos se parece a “Dead Ringers” pero sin el terror corporal, y con un par de chicos atractivos, uno de ellos Dylan O’Brien. Lauren Graham, de “Gilmore Girls”, coprotagoniza.

Estreno: 12 de septiembre.

Ha pasado un tiempo desde que Christopher Guest nos deleitó con una de sus brillantes sátiras, en la tradición de “Waiting for Guffman” y “Best in Show”, lo cual tiene sentido, ya que ambas películas tienen más de 25 años. Ahora regresa a los orígenes con una secuela de “This is Spinal Tap” de 1984, la primera y posiblemente la parodia más divertida que escribió y que tuvo un éxito masivo.

Estreno: 12 de septiembre.

Esta es la primera de dos adaptaciones de Stephen King que se estrenan este otoño, basadas específicamente en novelas cortas que escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman. “The Long Walk” narra la escalofriante historia de unos jóvenes que participan en una macabra carrera lenta en la que debes caminar y nunca detenerte… o morir. ¿Qué premio espera al final de la larga caminata? Siendo una adaptación de King, la respuesta es más complicada de lo que uno podría pensar.

Estreno: 12 de septiembre.

Puede provocar asombro y hasta un gesto de incredulidad darse cuenta de que la serie original de “Downton Abbey” terminó hace casi 10 años. Eso no significa que los Grantham, los Crawley y compañía hayan estado ausentes en este tiempo; hemos tenido el placer de visitarlos dos veces más en la gran pantalla, con dos secuelas cinematográficas. Ahora llega el gran final con esta tercera entrega, que reúne a muchos de los habituales de la franquicia, como Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern (lamentablemente, Maggie Smith, quien reinó como la condesa viuda, falleció en 2024).

Estreno: 19 de septiembre.

Coproducida por Jordan Peele, el genio detrás de “Get Out”, “Him” cuenta la historia de una joven estrella del fútbol americano impresionable que cae bajo la influencia de un excampeón cuya disposición a hacer sacrificios por el éxito llega demasiado lejos.

Estreno: 19 de septiembre.

Esta discreta y melancólica película de época narra la historia de amor secreta entre un prodigio musical de la era de la Primera Guerra Mundial (Paul Mescal) y un talentoso estudiante (Joshua O’Connor) que se convierte en coleccionista de canciones populares. Si al terminar esta cinta aún no has tenido suficiente de alguno de los dos protagonistas, también hay dos estrenos más con O’Connor, “Mastermind” en octubre y “Rebuilding” en noviembre, y “Hamnet” con Mescal en el Día de Acción de Gracias.

Estreno: 19 de septiembre.

El siguiente proyecto de Margot Robbie en la gran pantalla tras “Barbie” de 2023 es esta aventura surrealista junto a Colin Farrell, en la que dos desconocidos atraviesan puertas literales hacia otros momentos de sus vidas.

Estreno: 26 de septiembre.

Paul Thomas Anderson (“Magnolia”, “There Will Be Blood”) regresa con una nueva obra protagonizada por Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro, sobre exrevolucionarios que se reúnen para salvar a la hija de uno de ellos.

Estreno: 3 de octubre.

Seguro que hay suficientes amantes de los perros y del cine de terror como para que esta película tenga un público considerable. Justo a tiempo para la temporada de sustos, esta cinta de casa embrujada –contada desde la perspectiva del mejor amigo del hombre– espera atraer a ambos públicos.

Estreno: 3 de octubre.

Daniel Day-Lewis regresa de su retiro actoral en el debut como director de su hijo, Ronan Day-Lewis. El drama familiar también está protagonizado por Sean Bean y Samantha Morton.

Estreno: 3 de octubre.

Dwayne Johnson y Emily Blunt se reúnen tras “Jungle Cruise” de Disney para un proyecto completamente diferente, esta vez siguiendo a Johnson, irreconocible como Mark Kerr, el campeón de artes marciales mixtas de la UFC.

Estreno: 10 de octubre.

Adaptada de la novela de Manuel Puig y tras la versión ganadora del Oscar en 1985, esta nueva interpretación de la historia de prisioneros brasileños maltratados y el mundo de fantasía al que uno de ellos escapa está protagonizada por Diego Luna, de “Andor”, junto a Tonatiuh y una llamativa Jennifer Lopez en el papel principal.

Estreno: 10 de octubre.

Tras la que ahora se siente anticuada primera entrega de 1982 protagonizada por Jeff Bridges, y después de la impresionante secuela de 2010 “Tron: Legacy”, la nueva entrega de la serie de videojuegos/realidad virtual se ve aún más elegante y de alta tecnología, si es que eso fuera posible. Banda sonora a cargo de Nine Inch Nails, liderada por el ganador del premio de la Academia Trent Reznor (“The Social Network”).

Estreno: 15 de octubre.

Esta película iraní ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2025 narra una historia de venganza y posible identidad equivocada, donde lo que comienza como un simple secuestro se convierte en algo mucho más complejo.

Estreno: 17 de octubre.

Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri protagonizan la nueva película de Luca Guadagnino (“Call Me By Your Name”), un drama sobre a quién creer tras una acusación de agresión sexual en una universidad de alto perfil. A juzgar por su recepción polarizadora en el Festival de Cine de Venecia, esta cinta seguramente dará mucho de qué hablar.

Estreno: 17 de octubre.

Protagonizada por Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer, Sandra Oh y Keanu Reeves en el debut como director de Ansari, esta película parece una mezcla de “City of Angels” con una comedia de desvalidos e intercambio de cuerpos. Nada mal.

Estreno: 24 de octubre.

La tradición de los biopics centrados en rockeros contemporáneos continúa con esta mirada al ascenso de Bruce “The Boss” Springsteen, protagonizada por Jeremy Allen White, de “The Bear”, y la creación de su influyente álbum de 1982, “Nebraska”.

Estreno: 24 de octubre.

Ethan Hawke hará una pausa en su labor de asustar al público en “The Black Phone 2” (que se estrena una semana antes, el 17 de octubre) para protagonizar esta mirada histórica a la transición de Rodgers y Hart a Rodgers y Hammerstein. La it-girl Margaret Qualley coprotagoniza la película dirigida por Richard Linklater, autor de la trilogía “Before” protagonizada por Hawke.

Estreno: 24 de octubre.

Que comience el rumor de los premios Oscar (si no ha empezado ya) para Rose Byrne en este impactante retrato de una madre en peligro. También actúan A$AP Rocky (en su segundo largometraje de la temporada, tras “From Highest 2 Lowest” de AppleTV+) y… Conan O’Brien como terapeuta.

Estreno: 31 de octubre.

Hablando de rumores del premio Oscar, el director de “Poor Things”, Yorgos Lanthimos, vuelve a colaborar con su musa Emma Stone en este extraño remake de una película coreana de 2003, “Save the Green Planet”, en la que un creyente de teorías conspirativas (aquí interpretado por Jesse Plemons) cree que una poderosa CEO (Stone) es en realidad una extraterrestre. Nos intriga, por decir lo menos.

Estreno: 7 de noviembre.

Elle Fanning nos ofrece un cambio de ritmo en esta última entrega de la franquicia de ciencia ficción, interpretando a una androide que ayuda a un depredador, expulsado de su clan, a prepararse para enfrentar al enemigo definitivo.

Estreno: 7 de noviembre.

Esta favorita de festivales está protagonizada por Jennifer Lawrence (junto a Robert Pattinson) como una madre en un entorno rural que lucha contra la psicosis y la depresión. Solo por el título, es seguro asumir que esta película se pone bastante oscura.

Estreno: 7 de noviembre.

Con Rami Malek y Russell Crowe –este último interpretando al infame criminal de guerra nazi Hermann Göring–, esta épica histórica aborda los famosos juicios a destacados nazis tras la Segunda Guerra Mundial y la historia de un psiquiatra que se involucró en ellos. También actúan John Slattery, Michael Shannon y Leo Woodall, de “The White Lotus”.

Estreno: 7 de noviembre.

De Tommy Dorfman, “I Wish You All The Best” sigue a un adolescente trans que es expulsado de su casa y el viaje de descubrimiento y autoaceptación que le sigue. También actúan Cole Sprouse, Alexandra Daddario (nuevamente de “The White Lotus”) y Lena Dunham.

Estreno: 14 de noviembre.

La segunda adaptación de Stephen King en esta lista también gira en torno a un juego macabro que atrae a una audiencia siniestra y entusiasta, pero aquí el giro es que prácticamente cualquiera puede matar al concursante principal. El “hombre” del título en inglés es interpretado por Glen Powell, después de que Arnold Schwarzenegger asumiera el papel en una adaptación anterior en 1987.

Estreno: 21 de noviembre.

El ganador del Oscar Brendan Fraser (“The Whale”) protagoniza esta historia de pez fuera del agua sobre un actor estadounidense en apuros en Tokio que consigue un trabajo único en una agencia japonesa de “familias de alquiler”, interpretando diversos papeles suplentes para completos desconocidos.

Estreno: 21 de noviembre.

Es hora de desafiar la gravedad, y las expectativas, con la llegada a los cines de la continuación del exitoso musical “Wicked” del año pasado. El capítulo final de la adaptación del musical de Broadway ganador del Tony, a su vez basado en el libro de Gregory Maguire, narra una historia más oscura que finalmente se enlaza con el inicio de “The Wizard of Oz”. Protagonizada por las nominadas al Oscar Cynthia Erivo y Ariana Grande.

