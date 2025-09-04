En medio de las tensiones con EE.UU., los venezolanos mantienen la calma y siguen adelante mientras susurran esperanzas

Por Stefano Pozzebon, CNN en Español

El trabajo comienza temprano para los pescadores de Chichiriviche de la Costa, un remoto pueblo en la costa caribeña de Venezuela, a unas dos horas de carretera sin asfaltar desde la capital, Caracas.

El jueves, Eduard Ulloa, de 47 años, llegó a la orilla antes de las seis de la mañana, listo para preparar su bote para la pesca del día.

Un ataque estadounidense contra una lancha rápida venezolana que presuntamente transportaba drogas, y que causó la muerte de 11 personas hace apenas un par de días, ha generado gran revuelo en el mundo de la geopolítica, alimentando las sospechas en Caracas de que Washington intenta derrocar al régimen del presidente Nicolás Maduro, un hombre acusado por EE.UU. de narcotráfico (un cargo que él niega rotundamente) y por cuya cabeza se ofrece una recompensa de US$ 50 millones. Ese ataque mortal, que siguió al despliegue de varios buques de guerra estadounidenses en el Caribe en lo que Washington describe como un esfuerzo para combatir a los cárteles de la droga, tuvo lugar en los mismos mares donde los pescadores de Chichiriviche ejercen su oficio a diario.

Sin embargo, a diferencia de su presidente —quien respondió al despliegue estadounidense movilizando a unos 4,5 millones de milicianos para defender al país de lo que describió como la “mayor amenaza vista en nuestro continente en los últimos 100 años”—, estos pescadores parecen tranquilos.

“Nada ha cambiado para nosotros, todos estamos tranquilos”, declaró Ulloa a CNN.

En Chichiriviche viven solo unos pocos cientos de personas, y unas 70 familias dependen de la pesca para su subsistencia, por lo que no sacar los barcos es impensable. Todos los pescadores coinciden: mientras el gobierno no dé órdenes en contrario, seguirán con normalidad. “Y claro, hay un poco de nervios”, dijo Ulloa, padre de tres hijos, “pero si no salimos a pescar, ¿qué vamos a comer?”.

Ulloa está entre las docenas de hombres que ese día abordaron sus pequeñas embarcaciones de fibra de vidrio en grupos de tres, armados con redes y sedales para pescar atún, pargo y meros para traerlos y venderlos en Caracas.

Para muchos venezolanos, existe una preocupación mucho más inmediata que los problemas de su gobierno: millones de ellos ganan apenas unos pocos dólares al mes, apenas lo suficiente para sobrevivir.

La economía venezolana se ha visto afectada durante mucho tiempo por ineficiencias crónicas y ha estado históricamente sujeta a ciclos hiperinflacionarios.

A pesar de un breve auge en los negocios después de la pandemia, en los últimos meses se ha vuelto a desplomar. El salario mínimo ahora vale menos de US$ 1, aunque el gobierno, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, lo complementa con ayudas y subsidios adicionales.

En las calles de Caracas, la noticia del ataque estadounidense está en boca de todos, pero más allá de ser un tema de conversación popular, la mayoría de los aquí presentes mantienen la calma y siguen adelante, haciendo todo lo posible por mantenerse a flote.

“Sin duda, hay tensión, pero estoy ocupado trabajando y tratando de elaborar mis productos, así que no pienso en ello”, dice Gilberto Salas, un heladero del barrio de Chacao, en el centro de Caracas.

“Mi mente está puesta en trabajar y que el país avance trabajando: simplemente espero un futuro en el que sean las empresas y los emprendedores los que vengan a nuestras costas”, añadió.

Pero la perspectiva de que empresas y empresarios estadounidenses acudan pronto a Venezuela en ayuda económica, al menos fuera de la floreciente industria petrolera, parece sombría. Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras a Venezuela, que datan del Gobierno de Barack Obama y se han intensificado bajo el Gobierno de Trump, congelando activos gubernamentales y prohibiendo las transacciones económicas con el país.

Estas sanciones, según Estados Unidos, buscan combatir la corrupción rampante y los abusos de derechos humanos en el país, así como el debilitamiento de la democracia por parte de sus líderes.

Sin embargo, si bien las medidas no han logrado reducir el control de Maduro sobre la presidencia (recientemente retornó al poder para un tercer mandato consecutivo de seis años tras unas elecciones ampliamente desacreditadas), sí han profundizado los problemas económicos que enfrentan los venezolanos comunes, y Maduro afirma que las sanciones son en realidad parte de una “guerra económica”.

La que alguna vez fue la quinta economía más grande de América Latina ha sufrido una escasez crónica de bienes vitales y una inflación galopante bajo el mandato de Maduro, lo que ha obligado a millones de personas a huir, incluyendo a miles que han emigrado hacia el norte, a la frontera sur de Estados Unidos.

En lugar de intentar mejorar las relaciones con Estados Unidos, Maduro se ha empecinado en acercarse a uno de sus mayores competidores, China.

El miércoles, pocas horas después de que el líder chino, Xi Jinping, exhibiera el poderío militar de su país en un multitudinario desfile militar en Beijing, Maduro recibió al embajador chino en un escenario en Venezuela, donde inauguró un monumento a la victoria de China contra Japón en la Segunda Guerra Mundial antes de alardear de los estrechos lazos entre ambos países.

Y, aunque Maduro aún no se ha pronunciado específicamente sobre el ataque ocurrido en el mar, no se guardó nada contra Estados Unidos.

“Hoy, el imperialismo lanza una nueva ofensiva. No es la primera ni será la última. Es solo otra ofensiva, pero Venezuela sigue en pie (…) Somos gente de bien, gente de paz, pero que quede claro: somos guerreros, feroces cuando se meten con nuestra tierra, nuestra historia y nuestros derechos”, dijo con los puños en alto.

Doce meses después de la controvertida victoria de Maduro en las elecciones presidenciales —una votación en la que el gobierno no publicó el recuento final de votos y que provocó una gran indignación internacional—, la maquinaria represiva del gobierno continúa.

El gobierno de Maduro reprimió con firmeza las protestas que estallaron tras la votación, como lo ha hecho en anteriores episodios de disturbios, utilizando fuerzas de seguridad que han apoyado durante mucho tiempo a Maduro y a su predecesor, el fallecido Hugo Chávez.

Han detenido repetidamente a voces disidentes, incluyendo manifestantes, activistas y un excandidato presidencial.

Hoy, en Caracas, policías militares con pasamontañas y sin insignias patrullan regularmente las calles.

El jueves por la mañana, el partido opositor Vente Venezuela denunció la detención de Julio Velazco, activista local involucrado en la campaña de María Corina Machado, la principal líder de la oposición, quien aún se encuentra prófugo tras el impulso autoritario que siguió a las elecciones.

Aún se desconoce el paradero de Velazco. Las autoridades suelen esperar días para abordar las denuncias de lo que en Venezuela se conoce popularmente como “desapariciones forzadas”, según declaró a CNN un portavoz del partido. CNN contactó a las autoridades en relación con el caso de Velazco y no recibió respuesta. El Gobierno suele omitir las consultas de los medios sobre “desapariciones forzadas”.

Según PROVEA, una organización de derechos humanos con más de 30 años de experiencia en el país, estas “desapariciones forzadas” se han vuelto tan comunes que se han “institucionalizado”.

Entre septiembre del año pasado y mayo, la organización documentó 23 casos de líderes comunitarios y activistas de la oposición que permanecieron detenidos en secreto durante meses antes de ser liberados o presentados ante un tribunal para formalizar su arresto.

En este contexto, es comprensible que muchos en Venezuela se muestren reacios a comentar cuando se les pide su opinión frente a una cámara.

Cuando la cámara está apagada, tienden a ser mucho más abiertos.

“¿Si desembarcan los marines en la playa y eliminan a Maduro?” Un joven venezolano le susurró a CNN mientras miraba hacia el mar: “Vamos a recibirlos con los brazos abiertos”.

