Los archivos de Epstein alcanzan un “punto de ebullición” en el Congreso mientras Trump los descarta como un engaño

Por Sarah Ferris, Annie Grayer y Manu Raju, CNN

Un grupo bipartidista de legisladores se reunió este miércoles frente al Capitolio de Estados Unidos junto a casi una docena de mujeres que dijeron haber sido abusadas por el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con un mensaje conmovedor: Esto no es un engaño.

El acto incluyó una súplica directa de una de las sobrevivientes, Anouska de Georgiou, al presidente: “Presidente Trump, usted tiene muchísima influencia y poder en esta situación. Por favor, use esa influencia y poder para ayudarnos”.

Y una invitación que le extendió otra sobreviviente de abuso, Haley Robson: “Lo invito cordialmente al Capitolio para que me conozcan en persona y así puedan entender que esto no es un engaño. Somos seres humanos reales. Esto es un trauma real”.

Sin embargo, apenas unos momentos después de que esas sobrevivientes hablaran, el presidente Donald Trump hizo sus propias declaraciones en las que desestimó el creciente furor político nacional por los archivos del caso Epstein como un “engaño demócrata”.

“Lo que intentan con el bulo de Epstein es que la gente hable de ello”, dijo Trump este miércoles desde la Oficina Oval. “Estamos teniendo los ocho meses más exitosos de cualquier presidente, y de eso es de lo que quiero hablar”.

Trump hizo las declaraciones en la Casa Blanca, muy cerca de donde una multitud se agolpó en las escaleras del Capitolio para escuchar a legisladores y sobrevivientes de Epstein explicar por qué el Congreso debe exigir más transparencia al Poder Ejecutivo en relación con los crímenes de Epstein.

Es la iniciativa más coordinada hasta la fecha por parte de estos legisladores y sobrevivientes —algunas de las cuales nunca antes habían hablado públicamente— para obligar al Congreso a actuar.

Cabe destacar que no son solo los adversarios políticos del presidente quienes respaldan esta iniciativa. Entre los legisladores que subieron al podio se encontraba una de las aliadas personales más cercanas de Trump, la representante Marjorie Taylor Greene, de Georgia. Su apoyo es una clara señal de que el presidente no podrá escapar pronto del escrutinio público sobre la gestión de la investigación de Epstein por parte de su administración.

“No se trata de política. Este es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos”, dijo Greene en un apasionado discurso en el que prometió apoyar a las sobrevivientes de todas las maneras posibles.

En declaraciones a CNN después de la conferencia de prensa, Greene dijo que habló personalmente con Trump esa misma mañana y lo instó a recibir a las víctimas de Epstein en la Oficina Oval.

Las comparecencias de Trump y las sobrevivientes de Epstein marcaron un momento extraordinario en una batalla que se extendió durante meses para que su Gobierno publicara documentos e información adicionales relacionados con el financiero caído en desgracia.

Mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y los líderes republicanos del Congreso intentan apaciguar las críticas por la gestión de la controversia por parte de Trump, republicanos como Greene han revitalizado la lucha.

Greene es una de los cuatro republicanos que hasta ahora se han sumado al esfuerzo bipartidista de esta semana para obligar al Congreso a exigir a la Casa Blanca que revele públicamente más información del caso.

La iniciativa, conocida como solicitud de descargo, está liderada por el representante Thomas Massie, de Kentucky, un republicano fervientemente independiente que suele discutir con Trump. Sin embargo, tanto Greene como Massie argumentaron que el asunto debería estar por encima de la política. Instaron a más colegas republicanos a respaldar su resolución que permita que la medida se someta a votación en el pleno, una grave afrenta a las facultades de Johnson como presidente de la Cámara de Representantes.

“Hay más de 200 republicanos que no han firmado esta solicitud de descargo. Solo necesitamos que lo hagan dos”, dijo Massie en la conferencia de prensa, donde prometió no ceder en la lucha.

Johnson ha argumentado pública y privadamente que la petición de Massie “se ha vuelto discutible e innecesaria” debido al trabajo de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, y señaló el miércoles los más de 33.000 documentos publicados por el panel menos de 24 horas antes.

“Lo que haremos es delegar a la Comisión de Supervisión, que es la jurisdicción competente, para que investigue a fondo este asunto. Y creo que descubrirán cosas nunca antes vistas”, dijo el republicano de Louisiana.

Sin embargo, los demócratas se apresuraron a señalar que la mayor parte del material publicado por la Comisión contenía información que ya estaba disponible públicamente.

En las últimas semanas, el Partido Demócrata ha intentado utilizar el caso Epstein como arma contra Trump y el Partido Republicano, intentando forzar votaciones que pondrían a los republicanos vulnerables en una situación difícil. Pero el tono de la conferencia de prensa del miércoles fue mucho menos partidista.

“Nunca antes había hecho una conferencia de prensa con Marjorie Taylor Greene”, dijo el representante demócrata Ro Khanna, un acérrimo liberal de California, sobre la polémica republicana de Georgia mientras la multitud reía.

Un abogado de numerosas sobrevivientes de Epstein dijo que responsabilizarían a Johnson y a los legisladores.

“Puedo decirles que, en la reunión de la Comisión de Supervisión de ayer, indicaron que todos estaban a favor de la transparencia, de la publicación de los archivos, y nos pidieron que exigiéramos cuentas. […] Así que tenemos la intención de exigirles cuentas”, dijo Brad Edwards durante la conferencia de prensa.

En declaraciones anteriores a CNN, Massie acusó a la administración Trump de editar información, como los registros de vuelo de Epstein, “para evitar vergüenza” para los donantes y amigos de Trump.

“No creo que él esté implicado en estos archivos, pero creo que sus donantes sí. Creo que sus amigos sí. Y creo que nuestro propio Departamento de Justicia y el Gobierno también están implicados. Así que no se puede confiar en ellos”, dijo Massie.

Adam Cancryn, Alison Main y Veronica Stracqualursi, de CNN, contribuyeron a este informe.

