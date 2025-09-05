El escenario legal al que se enfrenta Bolsonaro: ¿Podría ir efectivamente a una prisión común si es hallado culpable?

Por CNN en Español

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está bajo la lupa de un proceso judicial que podría condenarlo por conspirar para dar un golpe de Estado y anular las elecciones presidenciales de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde este martes, un panel de cinco jueces está deliberando y continuará hasta la próxima semana, cuando se espera que dictaminen la sentencia el 12 de agosto.

El caso ha llamado la atención internacional, en parte por el papel del juez Alexandre de Moraes, quien ordenó el arresto domiciliario que actualmente cumple Bolsonaro, en el marco de las investigaciones sobre los atentados del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores atacaron instalaciones del gobierno brasileño.

Además, en 2023 Bolsonaro fue condenado en otra causa y quedó impedido de ejercer cargos públicos por ocho años, al ser hallado culpable de abuso de poder por difundir información falsa sobre la seguridad del sistema electoral brasileño ante gobiernos extranjeros.

Bolsonaro ha negado cualquier delito y ha calificado a Moraes de “dictador”.

La firme postura de Moraes llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a calificar el juicio como una “cacería de brujas”, y a responder con un arancel del 50 % a productos brasileños, restricciones de visados y sanciones financieras dirigidas a funcionarios involucrados.

De ser encontrado culpable en el actual proceso por conspiración y tentativa de golpe de Estado, y si no hay recursos que suspendan la sentencia, Bolsonaro podría ser enviado a prisión. La Fiscalía estima que el expresidente podría enfrentar hasta 40 años recluido en una cárcel y su cumplimiento dependerá de la decisión judicial sobre medidas cautelares y el régimen penitenciario.

La defensa de Bolsonaro y los demás acusados en el histórico caso podrían apelar ante el pleno del Supremo Tribunal Federal la decisión de los jueces que integran el panel.

En caso de que se presente una apelación, el pleno no volvería a juzgar todo el caso, sino que revisaría puntos específicos: posibles contradicciones en la sentencia, duración de la pena o interpretación legal.

Pero si la mayoría del pleno confirma la condena, entonces Bolsonaro debería ir a prisión. Es poco probable, sin embargo, que sea enviado a una cárcel común.

Como ex capitán del Ejército, Bolsonaro tiene derecho a un régimen de encarcelamiento especial, tal como establece el artículo 295 del Código de Proceso Penal de Brasil para militares retirados y figuras públicas con prerrogativas de seguridad.

De acuerdo con The Associated Press, Bolsonaro podría cumplir su condena en:

El cuartel general del Ejército en Brasilia.

La sede de la Policía Federal en la misma ciudad.

Una unidad militar especial habilitada para presos de alta seguridad institucional.

El Supremo Tribunal Federal sería el encargado de determinar el lugar exacto de cumplimiento.

La abogada y periodista Rosanne D’Agostino dijo previamente a CNN que la probabilidad de que Bolsonaro sea absuelto es mínima.

“La denuncia de la fiscalía general de la República describe una escalada de acontecimientos que culminó en los atentados del 8 de enero, y el Supremo Tribunal Federal ya ha demostrado que considera estas pruebas contundentes contra todos los acusados”, explicó.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Manuela Castro