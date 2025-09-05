Estos fueron los sectores en EE.UU. que más empleos perdieron

Por Bryan Mena, CNN

Según el último recuento del Gobierno de EE.UU., hubo más industrias que perdieron empleos el mes pasado que las que los ganaron.

En general, los empleadores estadounidenses agregaron solo 22.000 empleos en agosto, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales este viernes, lo que refleja una de las rachas trimestrales de crecimiento laboral más débiles desde la Gran Recesión. Sin embargo, algunas industrias están teniendo peores resultados.

En agosto, el sector de servicios profesionales y empresariales perdió 17.000 empleos, la mayor cantidad de cualquier industria. Este sector, que abarca puestos como contables e ingenieros, ha perdido empleos a lo largo del año.

Otras ocho industrias perdieron empleos el mes pasado, como el gobierno, que se redujo en 16.000; y la manufactura, que eliminó 12.000 empleos.

En contraste, solo cinco sectores ganaron empleos el mes pasado.

Las mayores ganancias de empleo se registraron en el sector privado de educación y servicios de salud, que agregó 46.000 empleos en agosto. Como es habitual, esas ganancias fueron impulsadas por la industria de la atención médica, que agregó 31.000, “por debajo de la ganancia mensual promedio de 42.000 durante los 12 meses anteriores”, dijo la Oficina de Estadísticas Laborales en un comunicado.

