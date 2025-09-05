La Casa Blanca dice que EE.UU. desplegará 10 cazas furtivos F-35 en Puerto Rico para combatir a los cárteles de la droga

Por Alayna Treene, CNN

El Gobierno de Trump enviará 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para reforzar las operaciones militares de EE.UU. contra los cárteles de la droga en la región del Caribe, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

La medida forma parte de una campaña más amplia para aumentar la presencia militar de EE.UU. en la región, y se esperan más acciones similares, agregó el funcionario.

La noticia llega en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela debido a su combate contra los cárteles de la droga.

El presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar letal cerca de la costa de Venezuela contra una supuesta lancha vinculada al Tren de Aragua.

El jueves, dos aeronaves militares venezolanas volaron cerca de un buque de la Marina de EE.UU. en aguas internacionales, en un acto que el Departamento de Defensa de EE.UU. calificó de “altamente provocador”.

“Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. Esta acción altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo”, dijo el Departamento de Defensa en un comunicado en X.

“El grupo que controla Venezuela recibe una fuerte advertencia de no intentar ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por las fuerzas militares de Estados Unidos”, continuó el comunicado.

CNN se comunicó con el Departamento de Defensa y la Casa Blanca para obtener comentarios adicionales, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Este viernes, el Departamento de Defensa canceló abruptamente las sesiones informativas clasificadas sobre el mortal ataque militar estadounidense contra un presunto narcotraficante en el Caribe que tenía previsto ofrecer esta mañana a varios comités clave de la Cámara de Representantes y del Senado, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto.

Legisladores y personal esperaban formular preguntas a los funcionarios sobre la justificación legal del ataque y detalles básicos como qué unidad militar lo llevó a cabo, qué tipo de munición se utilizó y el tipo de recopilación de inteligencia que se utilizó para determinar las identidades e intenciones de las personas a bordo.

No está claro cuándo se reprogramará la sesión informativa, ni si se reprogramará, según las fuentes. CNN ha solicitado al Departamento de Defensa sus comentarios sobre la cancelación.

