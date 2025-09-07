EE.UU. reembolsará cerca de la mitad de los aranceles si la Corte Suprema falla contra Trump, dice Bessent

Por Auzinea Bacon, CNN

El Departamento del Tesoro emitirá reembolsos si la Corte Suprema confirma un fallo que sostiene que los aranceles “recíprocos” del presidente Donald Trump fueron un exceso de poder, dijo este domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Tendríamos que devolver alrededor de la mitad de los aranceles, lo que sería terrible para el Tesoro”, dijo Bessent durante una aparición en “Meet the Press” de NBC News.

Agregó: “Si la corte lo dice, tendríamos que hacerlo”.

Pero existen “numerosas otras vías” en lugar de los reembolsos, dijo Bessent, sin dar detalles.

Un tribunal federal de apelaciones falló el 29 de agosto que los aranceles “recíprocos” de Trump estaban entre los derechos de importación que exceden la autoridad presidencial, al señalar que la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza los aranceles de emergencia que Trump impuso a principios de este año.

“No discernimos ninguna autorización clara del Congreso en la IEEPA para aranceles de la magnitud de los Aranceles Recíprocos y los Aranceles por Tráfico”, dijo el tribunal en su fallo mayoritario.

La nueva tanda de los llamados aranceles “recíprocos” del Gobierno de Trump, que entró en vigor a principios de agosto, seguirá vigente después de que el tribunal retrasara la aplicación de su orden hasta el 14 de octubre.

El fallo judicial ha puesto en duda la capacidad del Gobierno de Trump de continuar las negociaciones comerciales. El Gobierno de Trump apeló el fallo ante la Corte Suprema el miércoles, advirtiendo de una “nación pobre” sin aranceles.

Bessent dijo este domingo que está “seguro” de que el Gobierno de Trump ganará en la Corte Suprema.

Pero el impacto de las políticas económicas de Trump puede estar empezando a revelarse. El informe de empleo de agosto de la Oficina de Estadísticas Laborales indicó que la economía de EE.UU. añadió alrededor de 22.000 puestos de trabajo en ese mes y que la tasa de desempleo subió a 4,3 %, su nivel más alto en casi cuatro años.

Entre los sectores más golpeados están los de bienes. La política arancelaria, y la manera volátil en que se aplica, han tenido un impacto “innegable” en la contratación, escribió el economista de RSM US Joe Brusuelas en una nota a inversionistas el viernes. Los negocios de bienes han registrado “cuatro meses consecutivos de caídas desde mayo”, señaló Brusuelas.

“No podemos chasquear los dedos y tener fábricas construidas”, dijo Bessent, y añadió que “vamos a ver empleos en la construcción y en la manufactura”, en parte debido a la aprobación de la “Gran y Hermosa Ley Única”.

El Gobierno de Trump ha insistido en que las compañías estadounidenses deberían “absorber” los costos adicionales de los aranceles, negando que esos derechos sean un impuesto a los consumidores. Pero Nike, Hasbro y Walmart están entre las empresas que advierten que los aranceles derivarán en aumentos de precios a medida que EE.UU. recauda ingresos aduaneros de las importaciones.

Estados Unidos recaudó aproximadamente US$ 28.000 millones en derechos de aduana en julio, según el informe mensual del Tesoro. En abril, el Tesoro informó que recaudó US$ 16.800 millones en derechos de aduana brutos.

En junio, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. recaudó US$ 81.500 millones de los aranceles de Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Alicia Wallace, de CNN, contribuyó con este reporte.