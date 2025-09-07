El US Open pide a las emisoras evitar las reacciones del público ante Trump durante la final masculina

Por Brian Stelter, CNN

La última vez que el presidente Donald Trump asistió a un partido del Abierto de Estados Unidos, cuando todavía era candidato presidencial en 2015, los abucheos fueron tan fuertes que varios medios de comunicación publicaron artículos sobre la crítica reacción del público. La transmisión en vivo de ESPN se detuvo en imágenes de Trump durante un partido de cuartos de final.

Trump volverá este domingo por la tarde para asistir a la final masculina, lo que plantea una pregunta: ¿qué mostrará ABC y cómo lo hará?

El campeonato de tenis, un evento muy querido en Queens, el distrito natal de Trump en la ciudad de Nueva York —de mayoría demócrata—, atrae a un público diferente al de, por ejemplo, las peleas de la UFC a las que Trump ha asistido en los últimos meses.

Ya sea que Trump sea recibido con abucheos o vítores en el Estadio Arthur Ashe el domingo, la Asociación de Tenis de Estados Unidos afirma que quiere que la atención se centre en la cancha.

ESPN, de Disney, es el titular de los derechos en Estados Unidos del torneo de tenis, y ABC, de Disney, transmitirá la final masculina el domingo. La producción de ESPN planea mostrar a Trump y destacar su asistencia, de forma similar a como Fox lo mostró en el Super Bowl a principios de este año.

La curiosidad sobre el plan de cobertura de la cadena aumentó el sábado, después de que el escritor de tenis Ben Rothenberg publicara un artículo titulado: “El US Open ordena a las emisoras censurar reacciones a Trump”.

Citó un memorando de la asociación de tenis a las emisoras, incluida ESPN, en el que se les pedía “abstenerse de mostrar cualquier interrupción o reacción en respuesta a la asistencia del presidente”.

El memorando parecía más una solicitud que una orden. En un comunicado a CNN, la asociación declaró: “Solicitamos regularmente a nuestras emisoras que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha”.

Las emisoras tienden a tener los mismos instintos. Las cadenas deportivas evitan mostrar desnudos y otras acciones que buscan llamar la atención e interrumpen el juego.

Sin embargo, las protestas políticas son inherentemente más noticiosas. Cuando activistas ambientales interrumpieron una semifinal del Abierto de Estados Unidos en 2023, forzando una larga demora, ESPN mostró algunas imágenes en vivo de los manifestantes. Sin embargo, la cobertura en directo se centró principalmente en el impacto sobre los jugadores, en línea con el enfoque de la cadena en el deporte.

Algunos antagonistas de Trump han expresado públicamente su deseo de una protesta política en la final del Abierto. Con ironía, el abogado conservador George Conway escribió en X: “Sería terrible que se enfadara por algún cántico como ‘QUEREMOS. LOS. ARCHIVOS. EPSTEIN’. Espero y rezo sinceramente para que esto no suceda”.

Según la agenda de la Casa Blanca, Trump llegará a Nueva York a tiempo para el inicio previsto del partido a las 2 p.m. ET.

Trump ha asistido a media docena de grandes eventos deportivos desde el inicio de su segundo mandato en enero. Asistió a la primera mitad del Super Bowl en febrero, aunque solo se le vio brevemente en cámara. Dentro del Superdome de Nueva Orleans, Louisiana, hubo más vítores que abucheos cuando apareció en las pantallas del estadio.

Más recientemente, cuando Trump asistió a la final del Mundial de Clubes de la FIFA en julio, fue ovacionado a su llegada al Estadio MetLife de Nueva Jersey, pero recibió algunos abucheos cuando apareció en las pantallas durante el himno nacional. Más tarde, hubo abucheos de nuevo cuando Trump ayudó a subir el trofeo de la competición al escenario, lo que dio lugar a algunos videos virales de la hostil recepción.

