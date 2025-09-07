“The Conjuring: Last Rites” sacude la taquilla con el tercer mejor estreno para una película de terror

Por Auzinea Bacon, CNN

Adelantándose a la próxima cartelera de películas de terror, “The Conjuring: Last Rites” encabezó la taquilla nacional del fin de semana, superando las expectativas de los analistas con una recaudación de US$ 83 millones.

Analistas de la industria esperaban que el noveno estreno del universo de “The Conjuring” recaudara alrededor de US$ 50 millones. Su estreno, mayor de lo esperado, convirtió a “Last Rites” en el mejor estreno para la franquicia, superando a “The Nun” de 2018 (US$ 53,8 millones), y también lo convirtió en el tercer mejor estreno para una película de terror, detrás de “It” de 2017 (US$ 123,4 millones) y “It: Chapter Two” de 2019 (US$ 91 millones).

Tanto las películas de “It” como “The Conjuring: Last Rites” fueron estrenadas por Warner Bros. Pictures. Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

“‘The Conjuring’ representa el horror verdadero y puro. La verdadera experiencia de película de terror en una sala de cine, y por eso se está viendo este debut de US$ 83 millones”, dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios en Comscore.

Las películas de terror han tenido un gran éxito para Hollywood este año. “The Conjuring: Last Rite” ayudó a elevar el género de terror a más de US$ 1.000 millones en la taquilla nacional de 2025, según datos de Comscore.

Entre las películas de alta recaudación de este año se encuentran “Sinners” de Warner Bros., que se estrenó en abril y ha recaudado US$ 278,6 millones a nivel nacional, así como “Final Destination: Bloodlines”, que recaudó US$ 138,1 millones. “Weapons”, otra película de Warner Bros., lleva cinco semanas en los cines y ha recaudado US$ 143 millones.

Las secuelas de terror seguirán siendo prominentes en los cines este otoño. El 17 de octubre, Universal Pictures estrenará “Black Phone 2”, seguida de “Five Nights at Freddy’s 2” el 5 de diciembre.

“Es como la montaña rusa más grande del parque temático. Tiene la fila más larga porque la gente quiere asustarse en el ambiente comunitario de una sala de cine”, comentó Dergarabedian sobre las secuelas de terror.

En contraposición a “The Conjuring: Last Rites” este fin de semana, Disney estrenó la versión filmada del éxito rotundo de Broadway “Hamilton”, que terminó en el puesto número 2 con US$ 10 millones.

“Este es otro estreno completamente único”, escribió David A. Gross, quien publica el boletín informativo de la industria FranchiseRe, y agregó que las ganancias de “Hamilton” son “una cifra excelente” tras el éxito del musical en la plataforma de streaming Disney+ en 2020 y una década después de su debut en Broadway.

