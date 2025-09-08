Seis muertos en un tiroteo en Jerusalén, según los servicios de emergencia

Dana Karni y Oren Liebermann

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo en Jerusalén este lunes por la mañana, dijeron la policía israelí y los servicios de emergencia.

Entre los fallecidos se encontraban un hombre de unos 50 años y otros tres de alrededor de 30 años, según informó el Magen David Adom (MDA), el servicio de respuesta a emergencias de Israel.

También fallecieron otras dos personas, una mujer de unos 50 años y un hombre de 57, después de que los servicios de emergencia los trasladaran al hospital en estado crítico, según MDA. Además, los rescatistas atendieron a varios heridos graves, en estado moderado y leve.

Dos atacantes llegaron en vehículo al cruce de Ramot en Jerusalén y abrieron fuego hacia una parada de autobús, dijo la policía israelí en un comunicado.

Un agente de seguridad y un civil presentes en el lugar respondieron al fuego, neutralizando a los agresores, añadió el comunicado. Se recuperaron varias armas, municiones y un cuchillo utilizados por los atacantes, según informó la policía israelí.

Numerosas fuerzas policiales, bajo el mando del Comandante de Distrito, llegaron para asegurar la zona. Las unidades de desactivación de bombas de la policía se encargaron de garantizar la seguridad, mientras los equipos forenses recopilaban pruebas.

El tiroteo marca el ataque más mortífero en la ciudad desde noviembre de 2023, cuando dos militantes de Hamas abrieron fuego en una concurrida parada de autobús en Jerusalén Occidental, matando a tres israelíes e hiriendo a otros 16.

Hamas no asumió la responsabilidad del tiroteo de este lunes, pero emitió un comunicado celebrando el ataque.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien mantuvo una “evaluación de la situación” con los jefes de seguridad tras el incidente, visitó el lugar más tarde.

“Estamos en guerra contra el terrorismo. La guerra continúa en Gaza y, lamentablemente, también en Jerusalén. En Judea y Samaria, hemos frustrado cientos de ataques este año, pero, lamentablemente, hoy no”, declaró Netanyahu desde el lugar de los hechos. “Judea y Samaria” es el término bíblico con el que los israelíes se refieren a la Ribera Occidental ocupada.

El presidente Isaac Herzog manifestó, por su parte, que el ataque a tiros en Jerusalén “nos recuerda una vez más que estamos luchando contra el mal absoluto”, y agregó que el mundo debe entender “que el terrorismo nunca nos derrotará”.

Herzog describió el ataque como una “mañana dolorosa y difícil, donde “civiles inocentes, mujeres, hombres y niños fueron brutalmente asesinados y heridos a sangre fría en un autobús en Jerusalén por viles y malvados terroristas”.

La reacción de rechazo desde Europa por el tiroteo mortal en Jerusalén ha sido rápida y contundente. La mayoría de los mensajes a través de las redes sociales extienden sus condolencias a las víctimas y sus familiares.

Entre ellos destaca el del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo en una publicación en X que su país “condena enérgicamente” el ataque en el cruce de Ramot.

La semana pasada, una evaluación de seguridad presentada a los ministros de Israel en una reunión con Netanyahu advirtió sobre la posibilidad de un estallido en la Ribera Occidental ocupada en las próximas semanas, dijeron a CNN dos funcionarios israelíes informados sobre la discusión.

Una fuente del Gobierno comentó que la combinación de los inminentes avances en la creación de un Estado palestino y las declaraciones israelíes sobre una posible anexión de Ribera Occidental “podrían llevar a una grave escalada de la situación de seguridad”.

Soldados israelíes han sido enviados al lugar del tiroteo, dijeron el lunes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y añadieron que están buscando sospechosos en la zona en cooperación con la Policía de Israel.

Los soldados también están “rodeando” varias áreas en las afueras de Ramallah en la Ribera Occidental ocupada para “frustrar el terrorismo y fortalecer el esfuerzo de defensa”, dijeron las FDI.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

