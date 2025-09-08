El niño que perdió una bola de jonrón en el partido de los Filis terminó con un regalo inesperado del bateador

Por Jacob Lev, CNN

Era una noche normal en el LoanDepot Park, donde los Miami Marlins recibían a sus rivales de división, los Filadelfia Filis.

Hasta que dejó de serlo.

Los Filis llevaban una ventaja de 4-1 en la cuarta entrada cuando el jardinero Harrison Bader conectó un jonrón solitario a las gradas del jardín izquierdo para ampliar la ventaja del equipo.

Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes.

La transmisión de NBC Sports Philadelphia mostró a un padre recuperando la pelota y llevándosela a su hijo pequeño, cuando de repente una mujer no identificada apareció de la nada y los confrontó.

El padre tenía una expresión de asombro mientras la mujer, sentada en la fila detrás de donde él había recuperado la pelota, seguía discutiendo con él.

Después de un intercambio verbal, el hombre le quitó la pelota del guante a su hijo, se la entregó a la mujer y la ahuyentó.

Sin embargo, hubo final feliz para el joven aficionado.

El incidente provocó la ira de las transmisiones de los partidos de los Filis y los Marlins, así como en las redes sociales. Los Marlins confirmaron a CNN que el chico recibió una bolsa de regalos de Miami, a pesar de que tanto él como su padre ibas vestidos con indumentaria del equipo de Filadelfia, y una pelota de béisbol para que se la quedara.

Además, Bader se reunió con el joven aficionado después del partido y le regaló un bate autografiado.

Los Filis acabaron ganando 9-3.

