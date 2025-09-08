Las 5 cosas que debes saber este 8 de septiembre: redadas del ICE, ataque en Ucrania, aranceles de Trump, Medio Oriente

Por CNN Español

Rusia lanza su mayor ataque aéreo contra Ucrania e impacta por primera vez un edificio gubernamental. Las consecuencias de un fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles impuestos por Trump. Derrota para el partido de Milei en Argentina. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

“Irrumpieron en el lugar deteniendo a todas las personas, no importaba quién fuera”, describió Santiago, cuya esposa fue detenida por el ICE la semana pasada en un operativo en la planta de Hyundai en Ellabell, Georgia. En la redada participaron más de 500 agentes, que arrestaron a 475 personas. Estos son algunos de sus testimonios.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitirá reembolsos si la Corte Suprema confirma un fallo que sostiene que los aranceles “recíprocos” del presidente Donald Trump fueron un exceso de poder, afirmó el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Estas son algunas de las cifras recaudadas hasta el momento por los aranceles.

Rusia desplegó el fin de semana más de 800 drones, cuatro misiles balísticos y nueve misiles de crucero, según la Fuerza Aérea de Ucrania, y alcanzó por primera vez un edificio gubernamental en Kyiv, que estuvo bajo alerta aérea durante 11 horas.

Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo en Jerusalén el lunes por la mañana, luego de que dos atacantes llegaran en un vehículo al cruce de Ramot y abrieran fuego hacia una parada de autobús. Se trata del ataque más mortífero en la ciudad desde noviembre de 2023.

Fuerza Patria, alianza de distintos sectores de la oposición peronista al Gobierno de Javier Milei, venció el domingo al partido del presidente, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo octubre. Milei reconoció que su partido sufrió “una clara derrota” que “hay que aceptar”, y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados.

¿Cuál es el huracán que actualmente se acerca a las islas Hawai?

Katia Kiko Kevin Kenny

⬇️Conoce la respuesta más abajo.

Alcaraz venció a Sinner y conquistó el US Open de 2025

El tenista español y su contrincante italiano volvieron a protagonizar otro capítulo en medio de una rivalidad que promete mucho más, para gusto de los entusiastas del tenis.

Carlo Acutis, apodado “el influencer de Dios”, se convierte en el primer santo “millennial”

Acutis, quien tenía solo 15 años cuando murió de leucemia en 2006, utilizó sus habilidades informáticas para difundir la fe católica, creando un sitio web que documentaba informes de milagros.

Premios MTV VMA 2025: mira la lista de ganadores

Lady Gaga lideraba la lista con 12 nominaciones y ganó el trofeo por Artista del Año, que fue presentado por Lenny Kravitz. Ariana Grande y Mariah Carey también están entre las ganadoras.

US$ 83 millones

Fue la recaudación de la película de terror “The Conjuring: Last Rites”, que encabezó la taquilla nacional de EE.UU. el fin de semana y superó la estimación hecha por analistas.

“Me gustaría pasar la posta a la próxima generación”

— Lo dijo el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba, quién dimitió a su cargo tras una serie de derrotas electorales.

Este grupo de rescate salva a miles de animales en condiciones terribles

Conoce a Animal Rescue Corps, organización ha salvado a más de 10.000 animales olvidados y maltratados, brindándoles un nuevo comienzo en la vida. Esta es la historia de Tim Woodward, héroe de CNN y cofundador de Rescue Corps.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Kiko es un huracán de categoría 2 en el océano Pacífico y podría pasar al norte de las islas de Hawai entre martes y miércoles.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.