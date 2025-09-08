Las amenazas de Trump con “Apocalipsis ahora” ocultan semillas de debilidad política

Por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump promete ejercer un poder apocalíptico dentro de Estados Unidos, incluso cuando el impacto adverso de algunas de sus políticas clave se está volviendo evidente.

Su publicación del fin de semana de un meme en redes sociales en el que amenazaba con declarar la guerra a Chicago, la siguiente ciudad demócrata en su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, fue una táctica clásica de Trump. Lo ayuda a presentarse como un hombre fuerte que no teme imponer la fuerza e incita la indignación progresista para deleitar a su base.

Además, el mensaje estaba impregnado de amenaza y una ilegalidad implícita que refleja su visión de la presidencia como una herramienta de poder personal, en lugar de un fideicomiso nacional limitado por la Constitución.

Aun así, bajo la hipérbole de Trump, hay indicios de que su segundo gobierno, tras ocho meses, está entrando en una nueva fase.

Su ritmo frenético y las pruebas atronadoras a la Constitución han tenido hasta ahora un impacto desorientador. Los tribunales han tenido dificultades para mantenerse al día. Los demócratas siguen tambaleantes, lamentando su derrota electoral y tratando de aprender lo básico de cómo hablarle a los estadounidenses.

Pero en la economía, la salud pública y la política exterior especialmente, las políticas de Trump están teniendo impactos que corren el riesgo de una repercusión política. La oposición demócrata se está agitando a través de gobernadores como Gavin Newsom de California y J.B. Pritzker de Illinois, quienes buscan la confrontación para elevar sus propios futuros políticos.

El presidente tuvo un momento terrible en los tribunales la semana pasada, con prioridades políticas al menos temporalmente interrumpidas.

Se espera una decisión histórica de la Corte Suprema sobre la política de aranceles de Trump que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el domingo en “Meet the Press” de NBC que podría ser “terrible” si el gobierno pierde, ya que Trump tendría que emitir cheques de reembolso por la mitad de los ingresos arancelarios.

La respuesta de la Casa Blanca a los crecientes desafíos es redoblar los esfuerzos por generar más disrupción y apropiarse del poder ejecutivo. Es la única forma que Trump conoce. Su nuevo frente contra los cárteles de la droga en el Caribe lo subraya.

La semana pasada, fuerzas estadounidenses bombardearon una lancha rápida frente a Venezuela en la que presuntamente iban narcotraficantes.

Los funcionarios reaccionaron con bravuconadas a las preguntas sobre el posible uso ilegal de la fuerza y ​​la violación del debido proceso. “Tenemos la autoridad absoluta y completa para hacerlo”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sin molestarse en explicar por qué.

Las afirmaciones del gobierno de que la lancha estaba a cargo de la banda del Tren de Aragua podrían ser ciertas. Pero los presidentes carecen de autoridad constitucional para declarar la guerra sin informar al Congreso ni al público.

El vicepresidente J.D. Vance intensificó el desafío populista al afirmar en X que le “importaba un bledo” después de que un crítico de Trump calificara los asesinatos de crimen de guerra. El senador republicano de Kentucky, Rand Paul, respondió que era “un sentimiento despreciable e irreflexivo… glorificar el asesinato de alguien sin juicio”.

Los expertos suelen advertir que eventos como los ocurridos frente a Venezuela son “distracciones” de otras vulnerabilidades de Trump. Pero llega un punto en que las distracciones amenazan la Constitución tanto como las aventuras originales. ¿Y cuándo es una distracción simplemente una distracción de otra distracción?

Dejando de lado las publicaciones incendiarias en X y la grandilocuencia militar (Trump ahora quiere que Hegseth sea llamado “secretario de guerra”), hay cada vez más evidencia de que el Gobierno se encamina hacia aguas políticas traicioneras.

La economía de Trump —la versión precovid de su primer mandato, que ofreció un breve margen de seguridad para los votantes— contribuyó a la victoria electoral del año pasado. Pero la economía 2.0 de Trump, ahora plenamente expuesta a sus teorías idiosincrásicas sobre el comercio y la intervención gubernamental, se debate en la incertidumbre.

El informe de empleo de este viernes fue desalentador, no solo porque solo se crearon 22.000 puestos de trabajo en agosto. Mostró un crecimiento negativo del empleo en junio, un desempleo del 4,3 %, su nivel más alto desde 2021, y el impacto de los aranceles y las purgas migratorias de Trump en la contratación.

Según la mayoría de los indicadores del informe, la economía de Biden fue más sólida que la de Trump.

El sector manufacturero se ha visto especialmente afectado, lo cual resulta irónico, ya que las guerras comerciales del presidente buscan revivir la utopía de los años 50, con fábricas funcionando a toda máquina.

Para los estadounidenses que compran la cena en supermercados y que no serán clientes habituales del nuevo “Club del Jardín de las Rosas” de Trump en la Casa Blanca, sus afirmaciones de que los precios están bajando son absurdas.

Si esta discrepancia se profundiza, la manipulación de la administración podría tener un impacto similar al falso cliché de que la inflación era transitoria, que contribuyó a hundir las esperanzas de reelección del presidente Joe Biden.

Mientras tanto, el espectáculo pirotécnico del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en una audiencia del Senado la semana pasada presagia una grave perturbación para la salud pública.

El evento planteó la pregunta de si la victoria electoral de Trump el año pasado fue realmente un mensaje de que los votantes quieren destruir todo el progreso logrado en materia de vacunas y arriesgarse a nuevas epidemias este invierno.

En política exterior, el vergonzoso fracaso de la cumbre de Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quedó al descubierto con el feroz ataque aéreo de este fin de semana contra Kyiv, el mayor de la guerra hasta la fecha. ¿Cuánta carnicería más debe desencadenarse para que Trump se convierta en la última persona del mundo en darse cuenta de que su amigo ruso no quiere la paz?

El presidente declaró a la prensa este domingo que estaba dispuesto a imponer sanciones más severas a Rusia. Sin embargo, ya ha lanzado amenazas anteriormente.

Trump también se preguntó la semana pasada si Estados Unidos había “perdido” a India después de que sus aranceles empujaran a una nación a la que los presidentes estadounidenses han cortejado durante 30 años a los brazos de China.

La semana pasada también supuso un revés para la administración en los tribunales. Un juez dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional federalizada en California por parte de Trump en junio violó la ley “intencionadamente”.

El fallo coincidió con un gran desfile militar en China que demostró el inmenso poder interno del presidente Xi Jinping. Fue un recordatorio de que un hombre fuerte en Estados Unidos aún enfrenta más restricciones constitucionales que los verdaderos tiranos.

Otro juez estadounidense dictaminó que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a pandilleros venezolanos es ilegal y bloqueó su aplicación en varios estados del sur.

Un magistrado federal otorgó a la Universidad de Harvard una gran victoria al dictaminar que Trump había bloqueado ilegalmente US$ 2.000 millones en fondos destinados a la universidad de la Ivy League.

Y otro juez congeló la orden de Trump de cancelar el estatus temporal que otorgaba a más de un millón de haitianos y venezolanos el derecho a vivir en Estados Unidos.

La administración no tiene mucho tiempo para los fallos de los tribunales de distrito, y argumenta, a veces con razón, que le irá mejor en tribunales de apelaciones más conservadores y en una Corte Suprema con una interpretación expansiva del poder ejecutivo.

Y los partidarios ven el entorno político de otra manera.

Trump ha estado usando un poder ejecutivo demoledor, desafiando a los tribunales y atacando a los estamentos de salud pública, militares, legales, educativos y mediáticos desde que asumió el cargo. Esto es un fin en sí mismo para muchos partidarios de MAGA.

Su gusto por las batallas es un atractivo, como lo señaló el director general de servicios sanitarios de Florida, Dr. Joseph Ladapo, en el programa “State of the Union” del domingo. “Tengo un enorme respeto por quién es. Y mucha gente ha intentado hacerle la vida realmente difícil. Y ha emergido y se ha convertido en un líder magnífico y un símbolo magnífico para muchísimos estadounidenses”, declaró Ladapo a Jake Tapper de CNN.

Aun así, Trump no parece convencido del intento de Ladapo de eliminar los requisitos de vacunación escolar en Florida. “Hay vacunas que funcionan; simplemente funcionan. No son para nada controvertidas, y creo que deberían usarse”, declaró el mandatario este viernes.

Los funcionarios del gabinete como Hegseth, expresentador de Fox News, entienden a las bases.

El discurso duro y obligar a los liberales a argumentar que presuntos narcotraficantes fueron víctimas de crímenes de guerra puede ser una buena política. También lo es el envío de tropas de la Guardia Nacional a ciudades demócratas como Los Ángeles, Chicago y Washington, que han tolerado altos niveles de delincuencia y falta de vivienda.

“Gracias a Dios que el presidente Trump llamó a la Guardia Nacional para traer la paz”, dijo el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, en “State of the Union”, atribuyéndole a los reservistas la reducción de la delincuencia. Su comentario subrayó la ecuación política.

En abstracto, puede ser preocupante que los soldados estén en las calles de la ciudad y a menudo parezcan desocupados, algunos de ellos limitados a recoger basura durante un despliegue que cuesta un millón de dólares al día. Pero ¿no podrían los votantes acostumbrarse a su presencia y verla como algo tranquilizador? ¿Se puede poner precio a las vidas salvadas en los barrios marginales?

Trump tiene otra cosa a su favor: no hay posibilidad de que los republicanos apáticos del Capitolio hagan algo para controlarlo, aun cuando sus acciones en Venezuela y en las guerras comerciales están usurpando el poder del Congreso.

Y si todo lo demás falla, la Casa Blanca simplemente declara la victoria. Las afirmaciones de Trump de haber puesto fin a siete guerras podrían ser una exageración, y sus acuerdos comerciales carecen de detalles, pero sin duda suenan bien.

Nuevos sondeos del domingo mostraron que el índice de aprobación de Trump se encuentra entre el 40 % y el 45 %. La última encuesta de encuestas de CNN lo sitúa en un 43 %. Históricamente, este es un terreno amenazante para los republicanos, con las elecciones de mitad de mandato a poco más de un año.

Pero Trump casi siempre ha obtenido niveles tan bajos en las encuestas durante sus años en la Casa Blanca, cuando ha hecho poco esfuerzo por gobernar para todos los estadounidenses, por lo que el Ala Oeste podría no alarmarse. Sin embargo, este no es un buen punto de partida si la economía se deteriora este año.

Y esa es la pregunta clave. ¿Se quebrará el hasta ahora inexpugnable apoyo de Trump, proveniente de una base que siempre lo apoya, si la economía se deteriora? ¿Cuánto tiempo se mantendrá su promesa de que se avecina una época dorada si la inflación ataca, el desempleo aumenta y la desolación económica envuelve al país?

A corto plazo, el informe de empleo del viernes podría ofrecer cierta ayuda política al impulsar a la Reserva Federal a recortar los tipos de interés más de lo previsto. Pero el intento de Trump de socavar la independencia del banco central es un problema a largo plazo.

Podría disparar los precios si orquesta recortes drásticos de los tipos el próximo año tras el fin del mandato del presidente de la FED, a quien llama “demasiado tarde” Jerome Powell.

El peligro inminente se detecta en las respuestas dispersas de los subordinados de Trump al informe de empleo. Bessent declaró en la NBC que agosto fue el mes más “ruidoso” del año estadísticamente.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró en “Face the Nation” de CBS que el problema radicaba en la “disonancia en los datos”.

El acaudalado secretario de Comercio, Howard Lutnick, predijo en la CNBC que las cifras de empleo se verían muy altas “de aquí a seis meses o dentro de un año”. Esto no es ningún consuelo para un estadounidense trabajador que acaba de perder su trabajo en la economía de Trump.

Ninguno de estos funcionarios abordó la cuestión central: el impacto sobre la economía de políticas comerciales idiosincrásicas que han obsesionado durante mucho tiempo a un hombre —el presidente— pero que la mayoría de los expertos creen que tienen sus raíces en la fantasía.

Quizás la economía, que ha sido extraordinariamente resiliente, salve a Trump. De lo contrario, los estadounidenses descubrirán si el republicano realmente puede desafiar la gravedad política. En ese caso, un meme de Bill Kilgore, el protagonista amoral, pero sin remordimientos de “Apocalipsis ahora”, no serviría de mucho.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.