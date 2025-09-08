Por qué una pelea casi a puñetazos en un local MAGA supone un peligro para la economía mundial

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El término colapso económico adquiere un nuevo significado.

Los informes de que dos miembros del equipo financiero de élite del presidente Donald Trump casi llegaron a los puñetazos no son nada tranquilizadores en un momento en que la economía está al borde de una caída del empleo y una posible desaceleración más profunda.

Pero la historia de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con golpear en la cara al director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, Bill Pulte, la semana pasada en un exclusivo club MAGA es un bocado sensacionalista de chismes de Washington.

El detonante de la casi pelea a puñetazos fue la creencia de Bessent de que Pulte había hablado mal de él ante el jefe, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con la velada. La Casa Blanca declinó hacer comentarios. CNN se ha comunicado con las oficinas de los supuestos posibles púgiles.

La combatividad de Bessent (que supuestamente le dijo a Pulte que quería “llevar el asunto afuera”) podría provocar bromas sobre el primer secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, y el duelo más notorio en la historia estadounidense.

Pero ofrece dos perspectivas preocupantes sobre las tensiones dentro del equipo intelectual de Trump en un momento crucial.

En primer lugar, el supuesto enfrentamiento, reportado primero por Politico, destapa la operación política de Trump: un nido de víboras. El segundo gobierno de Trump ha quedado rezagado respecto a las feroces luchas internas del primero, ya que ha descartado a cualquiera que se considerara un “adulto en la sala”. Pero la pugna burocrática entre Bessent y Pulte demuestra que los ocho ruidosos meses de Trump de regreso en el poder están pasando factura.

La mayoría de los presidentes se horrorizarían al enterarse de que sus altos asesores estaban al borde de una pelea.

El expresidente Barack Obama solía hablar de su equipo de rivales, al estilo de Lincoln. Pero es difícil imaginar a su cerebral secretario del Tesoro, Timothy Geithner, lanzando el guante a un colega del gabinete durante la Gran Recesión de 2009.

Trump, siendo Trump, podría acoger con agrado la fricción, viéndola como una oportunidad de enfrentar a sus lugartenientes en pugna entre sí para su propio beneficio.

Pero hay una razón más grave por la que un alboroto a la hora del cóctel en Georgetown hará sonar las alarmas en todo el mundo.

La supuesta discusión a gritos revela que solo hay una moneda en el mundo MAGA: la lealtad absoluta a Trump.

Bessent aparentemente estaba furioso porque creía que su colega había estado hablando de él con Trump a sus espaldas.

El secretario del Tesoro se ha convertido en un jugador clave en el contundente juego de Washington y sabe que su capacidad para hacer su trabajo —calmar los mercados, moldear los instintos más salvajes del presidente y estabilizar la economía global— requiere la confianza absoluta de Trump.

Una vez que Trump se vuelve contra alguien, el camino de regreso es difícil. Si Bessent empieza a sentir que está fuera de juego, los inversores podrían entrar en pánico.

Es obvio que el primer deber de los funcionarios de Trump es satisfacer la imagen de grandeza del mandatario, más que al público. De ahí las genuflexiones serviles al estilo norcoreano que Trump exige en las reuniones de gabinete.

Pero la adulación tiene un precio. El equipo de Trump debe decirle lo que quiere oír, no lo que debería oír. Esta autocensura siempre es peligrosa para los presidentes, que viven en burbujas de deferencia incluso en tiempos normales.

La situación es aún más peligrosa con Trump, ya que el presidente se ha embarcado en el experimento económico más arriesgado y heterodoxo en generaciones.

Sus guerras arancelarias han destrozado un sistema de comercio global que convirtió a Estados Unidos en la mayor potencia económica del mundo. Ahora, Trump quiere destruir otro pilar de la superioridad financiera estadounidense: la independencia de la Reserva Federal.

No solo persigue otra obsesión a largo plazo: reducir drásticamente las tasas de interés. También podría controlar otros mecanismos de la Reserva Federal, como la regulación bancaria y los rescates, de forma que le beneficien a él y a sus amigos ricos en caso de una crisis financiera importante.

Mientras tanto, el enfrentamiento de Pulte con Bessent solo avivará la intriga sobre su creciente papel entre bastidores.

Recientemente se ha convertido en una figura clave, ya que su agencia ha estado desenterrando presuntas irregularidades en los formularios hipotecarios presentados por algunos de los principales objetivos del presidente, incluyendo a Lisa Cook, a quien Trump intenta destituir como gobernadora de la Reserva Federal.

Las disputas intestinas pueden ser otra distracción de lo que más les importa a los estadounidenses.

Noticias sobre tensiones dentro del equipo de Trump surgieron días después de que un sombrío informe de empleo indicara que el descabellado enfoque económico de Trump está empezando a causar daños.

El informe, publicado este viernes, mostró que la economía solo creó 22.000 puestos de trabajo el mes pasado. Los datos mostraron que el sector de bienes de consumo ahora sufre el aumento de precios provocado por los aranceles, la volatilidad en su aplicación y la consiguiente desaceleración de la contratación.

Las tasas de empleo entre los afroamericanos y los jóvenes, a menudo presagios, están empeorando rápidamente.

Pero los funcionarios de Trump no pueden desglosar nada de esto en público para evitar enfadar al presidente.

Un mes después de que su jefe despidiera a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, sus principales asesores siguen afirmando que las cifras son erróneas.

En recientes programas de televisión, Bessent advirtió que agosto fue el mes más “ruidoso” en cuanto a las cifras de empleo. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, advirtió sobre la “disonancia” en los datos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, principal defensor de la esquiva edad dorada de Trump, declaró en la CNBC: “Esperen a que pase un año. ¡Guau, serán cifras impresionantes!”.

Ojalá tengan razón. Quizás el enfoque irregular de Trump dé frutos con el regreso de empleos y un auge manufacturero. Quizás unas tasas de interés más bajas impulsen el crecimiento. La economía estadounidense ya ha dejado en ridículo a quienes apostaron contra su resiliencia.

Pero eso requeriría que casi todo lo que la mayoría de la gente sabe sobre la economía fuera erróneo.

Este domingo, en el programa “Meet The Press” de la NBC, se produjo un momento preocupante.

Bessent hizo una afirmación difícil de aceptar al pie de la letra, tratándose de una figura tan seria. Se negó a coincidir con lo que casi todos los economistas creíbles creen: que los aranceles son un impuesto efectivo al consumidor.

“No, no lo creo”, dijo Bessent. También afirmó que el gigante de la banca de inversión Goldman Sachs, que calculó que la mayoría de los aranceles los pagaba el consumidor estadounidense, no era una fuente fiable. (Bessent ya ha argumentado que la idea de la inflación basada en aranceles es “el perro que no ladra”).

Cualquier otra respuesta habría roto su relación con Trump y ofrecido nueva munición a supuestos adversarios dentro de la administración como Pulte.

Pero los votantes, una pluralidad de los cuales se volcaron hacia Trump en las elecciones de 2024 con la esperanza de que aliviaría la gran ansiedad que suponen los precios punitivos de los alimentos y la vivienda, están observando.

Mientras Trump aumenta su atractivo para su base amenazando con enviar tropas a Chicago y acelerando el ritmo de su campaña de deportación masiva, la mayoría de los estadounidenses quieren que haga algo más: arreglar la economía.

Una encuesta de CBS News publicada la semana pasada mostró que solo el 36 % de los votantes piensa que la economía es buena. Alrededor del 64 % afirma que los precios han estado subiendo en las últimas semanas y el 56 % cree que la economía está empeorando.

En una nueva encuesta de NBC News, la aprobación de Trump se está debilitando en temas económicos vitales. Solo el 39 % aprueba su manejo de la inflación y el 41 % respalda su manejo del comercio y los aranceles.

La buena percepción del manadatario en la economía se ha reducido a su base más leal y sus prácticas ha alejado a los independientes y a los votantes cruzados más moderados que lo ayudaron a regresar a la Casa Blanca.

Cardiff García, director editorial del Economic Innovation Group, una organización bipartidista de políticas públicas, manifestó este lunes a Audie Cornish de CNN que los trabajadores se estaban volviendo más pesimistas sobre la economía y la estrategia arancelaria de Trump.

“Les preocupan sobre todo lo que les preocupaba durante la administración Biden, es decir, el costo de los bienes y servicios básicos y el costo de la vivienda. Realmente desearían que la administración y el Congreso se centraran en eso”, apuntó.

Y agregó: “De hecho, los aranceles ocuparon el último lugar entre los temas que los trabajadores consideran que el presidente debería priorizar ahora mismo”.

La economía está en el filo de la navaja. Los datos se están poniendo feos. Y dos altos funcionarios del equipo del presidente casi llegan a las manos.

No es de extrañar que el país esté preocupado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.