Si compartes membresía de Amazon Prime con un familiar o amigo fuera de tu hogar, prepárate para pagar

A partir del 1 de octubre, la compañía eliminará “Prime Invitee”, un programa que permitía a los miembros de Prime compartir el beneficio de envíos gratuitos con personas fuera de su hogar. En adelante, los clientes tendrán que suscribirse de manera individual a Prime para aprovechar el envío gratuito de Amazon.

Amazon confirmó los cambios en su sitio web.

En un comunicado a CNN, la empresa alentó a los clientes afectados a cambiarse a un programa similar llamado “Amazon Family”, que permite compartir beneficios de Prime, pero únicamente entre personas del mismo hogar.

No está claro cuántos usuarios aprovechaban el programa Prime Invitee, que dejó de aceptar nuevas inscripciones en 2015. Un reporte de Reuters la semana pasada reveló que Amazon no alcanzó sus metas de registro durante su evento ampliado de Prime Day en julio, con 116.000 usuarios menos en comparación con el mismo periodo del año anterior en los 21 días previos al 15 de julio.

De manera pública, Amazon se mostró optimista sobre el evento. En un comunicado de prensa en julio, la compañía afirmó que la edición de este año de Prime Day tuvo “ventas récord y más artículos vendidos durante los cuatro días”.

Amazon no revela cuántos suscriptores tiene Prime en Estados Unidos. Sin embargo, un análisis de la firma Consumer Intelligence Research Partners estima que contaba con 197 millones de clientes en marzo de 2025.

Prime cuesta US$ 14,99 al mes o US$ 139 al año. El último aumento de precio fue en 2022.

