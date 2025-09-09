Los aspectos más desconcertantes de la respuesta de Trump sobre Epstein

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump podría querer dejar de hablar sobre Jeffrey Epstein, pero eso no significa que el tema haya terminado con él.

“No es mi firma, y no es la forma en que hablo, y cualquiera que me haya cubierto durante mucho tiempo, no, ese no es mi lenguaje”, dijo el presidente este martes por la noche sobre una carta firmada a su nombre para el cumpleaños número 50 de Epstein en 2003.

Trump ha negado la legitimidad de la carta desde que el Wall Street Journal informó por primera vez sobre ella en julio. Y ha seguido intentando restar importancia al tema Epstein después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicara registros, incluido el llamado libro de cumpleaños, de la herencia del delincuente sexual convicto a principios de esta semana.

“No comento sobre algo que es un tema muerto”, dijo Trump a NBC News en una breve entrevista telefónica este martes. “Ya di todos los comentarios al personal. Es un tema muerto”.

Sin embargo, que el tema siga surgiendo se debe en gran parte a las propias acciones de Trump. Una y otra vez, él y su Gobierno han prolongado la controversia de Epstein diciendo cosas que no cuadran, contradiciéndose y, de otras maneras, sembrando preguntas legítimas sobre su manejo del asunto.

Por momentos, casi parece que han estado intentando mantener el tema vivo.

A continuación, algunos de los aspectos más curiosos de la respuesta del Gobierno y las preguntas que generan.

Sería difícil probar con absoluta certeza que Trump escribió la carta de cumpleaños. Pero lo que sí sabemos es que sus negaciones no han sido coherentes.

La carta presenta una extraña conversación imaginaria entre Trump y Epstein, mecanografiada dentro del contorno de un cuerpo femenino.

Inmediatamente después de que se publicó la historia, Trump dijo: “Nunca he dibujado una imagen en mi vida” y “No dibujo imágenes”. Excepto que claramente sí dibujó imágenes en el período en cuestión. Más tarde ese mes dijo que “alguien podría haber escrito una carta y usado mi nombre”.

Pero luego su demanda contra la empresa matriz del Journal afirmó que la carta ni siquiera existía, llamándola la “carta inexistente”. Ahora sabemos que la carta no solo existía, sino que estaba en la herencia de Epstein. Eso ciertamente sugiere que no fue simplemente una falsificación creada recientemente para hacer quedar mal a Trump; era algo que había estado en posesión de Epstein.

Y finalmente, poco después de que se publicara la imagen de la carta el lunes, la Casa Blanca afirmó que la firma era tan diferente de la de Trump que obviamente no era la suya. Excepto que coincidía estrechamente con sus firmas en cartas personales del mismo período.

Trump no enfrenta ninguna acusación de delitos en relación con Epstein. Pero ha hecho repetidamente afirmaciones falsas sobre el delincuente sexual convicto y su relación con él, lo que hace cada vez más difícil tomar en serio sus forzadas negaciones sobre la carta.

Han pasado 40 días desde que supimos que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, había sido transferida a un campo de prisión de mínima seguridad.

Eso fue sorprendente por un par de razones. Una es que la noticia se dio a conocer aproximadamente al mismo tiempo que ella concedió una entrevista al vicesecretario de Justicia Todd Blanche (uno de los primeros esfuerzos del Gobierno para calmar la reacción por su cambio de postura sobre la publicación de todos los archivos de Epstein). La otra es que, como delincuente sexual, ella no parecía ser elegible para tal transferencia, a menos que alguien le hubiera concedido una exención.

No obstante, a pesar de haber publicado las transcripciones de esa entrevista, el Gobierno aún no ha explicado cómo y por qué ocurrió la transferencia. La Casa Blanca dijo en julio que Trump no estaba considerando el indulto para Maxwell, pero Trump durante semanas dejó abierta esa posibilidad.

Apareciendo en CNN el lunes por la noche, un abogado que ha representado a Maxwell, Arthur Aidala, no minimizó exactamente la idea de que Maxwell obtuvo una concesión por hablar con Blanche.

“Cualquiera que esté representado por un abogado que sepa lo que está haciendo, entra y se reúne con el Gobierno, siempre hay un quid pro quo”, dijo Aidala a Abby Phillip de CNN.

Aidala dijo que no conocía los detalles de cómo se llevó a cabo la transferencia y que no organizó la reunión. Pero afirmó que obtener “un beneficio” es parte del proceso.

Eso no resuelve el asunto. Pero si esta transferencia de prisión fue inocente y no estuvo relacionada con la entrevista de Maxwell con Blanche, ¿por qué el Gobierno no ha explicado eso?

La clave en la comunicación de crisis suele ser sacar a la luz cualquier cosa potencialmente negativa lo antes posible.

Esa no fue, decididamente, la estrategia que Trump adoptó con Virginia Giuffre.

Giuffre, quien murió por suicidio a principios de este año, es quizás la víctima más conocida de Epstein. También es el nexo más significativo entre las víctimas de Epstein y Trump. Eso es porque ella testificó que Maxwell la reclutó mientras trabajaba siendo menor de edad en Mar-a-Lago.

Trump finalmente reconoció el mes pasado que sabía en tiempo real que Maxwell había reclutado a Giuffre desde su propiedad; incluso sugirió que eso fue una de las causas de su distanciamiento con Epstein hace décadas.

Pero esa admisión no llegó antes de que pasara días —en realidad, años— sin revelar todo.

Cuando se le preguntó en 2019 por qué él y Epstein se distanciaron, Trump dijo: “La razón no tiene ninguna importancia, francamente”.

Para julio, la Casa Blanca atribuía su distanciamiento a que Epstein era “desagradable”, sin precisar en qué sentido.

El 28 de julio, Trump mencionó que Epstein había “contratado ayuda” y “robado gente que trabajaba para mí”, pero sin entrar en detalles sobre quiénes.

Eso llevó a especular que hablaba de Giuffre, dado que su relato coincidía con la descripción de Trump. Y, efectivamente, al día siguiente, Trump reconoció que las empleadas eran mujeres jóvenes que trabajaban en el spa, y que Giuffre era una de ellas.

Incluso al reconocer eso, Trump parecía reacio a admitirlo por completo.

“No sé”, dijo al principio cuando le preguntaron si se refería a Giuffre. “Creo que trabajaba en el spa. Creo que sí. Creo que era una de esas personas. Sí, él se la robó”.

No es difícil suponer por qué el presidente podría no haber querido admitir que sabía que Maxwell reclutó a Giuffre en ese momento. Podría sugerir que sabía que algo inapropiado estaba ocurriendo, especialmente considerando otras pruebas de que era consciente de la afinidad de Epstein por las mujeres jóvenes.

La familia de Giuffre dijo que los comentarios de Trump planteaban preguntas sobre si él estaba “al tanto de las acciones criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.

El Gobierno aún no ha explicado bien por qué de repente cambió de rumbo respecto a la publicación de los archivos de Epstein.

Trump y sus aliados presentaron esto como una gran iniciativa y prometieron total transparencia, justo antes de que el Departamento de Justicia dijera a principios de julio que no publicaría nada más.

La razón declarada fue que el Gobierno quería proteger a las víctimas y a personas inocentes cuyos nombres pudieran estar en los archivos. Pero no debería ser ningún secreto que los archivos contendrían información sobre víctimas e inocentes.

Y quizás el aspecto más llamativo de ese cambio es la cronología. (Puedes ver la cronología completa aquí).

De hecho, el Gobierno comenzó a restar importancia a los archivos de Epstein justo cuando la secretaria de Justicia, Pam Bondi, le dijo a Trump que su nombre estaba en los archivos, en mayo.

A Trump se le informó de esto en algún momento de mayo, y el 18 de mayo, el director del FBI, Kash Patel, y el subdirector Dan Bongino fueron a Fox News y de repente rechazaron teorías conspirativas sobre Epstein que ambos habían promovido antes. Dijeron que Epstein efectivamente murió por suicidio.

También está el hecho de que Trump inicialmente negó que le hubieran informado que su nombre estaba en los archivos, otro ejemplo de sus negativas que luego fueron contradichas.

Todo esto ha contribuido a que algunas víctimas y aliados de Epstein sugieran que hay un encubrimiento en marcha.

Muchos estadounidenses parecen estar de acuerdo en que lo hay. Y en la medida en que lo hacen, Trump y su equipo solo tienen a sí mismos para culpar.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.