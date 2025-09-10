Al menos tres personas heridas por disparos en escuela del área de Denver, según autoridades

Por Emma Tucker, CNN

Al menos tres personas se encuentran en estado crítico tras un tiroteo en el instituto Evergreen High School de Evergreen, Colorado, según el Hospital St. Anthony’s.

Por lo menos dos de las víctimas son estudiantes, según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. Evergreen se encuentra aproximadamente a 28 millas (45 kilómetros) al suroeste de Denver.

La escuela fue cerrada, según las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, que instan a la gente a mantenerse alejada de la zona mientras las fuerzas del orden responden.

