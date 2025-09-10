Disparan a Charlie Kirk, activista político y aliado de Trump, en un evento en Utah

Por Kristen Holmes, CNN

Un activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, fue baleado en un evento en Utah, según confirmó a CNN la organización juvenil conservadora Turning Point USA.

La gravedad de las heridas de Kirk no estaba clara de inmediato. Sin embargo, Turning Point USA informó a CNN que él está hospitalizado.

Kirk se encontraba de gira, y esta parada en la Universidad del Valle de Utah era la primera de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo el país para este otoño. El activista fue invitado por un grupo estudiantil y estaba hablando alrededor de la 1:00 p.m., hora local, cuando se disparó un tiro desde un edificio del campus a unos 200 metros de Kirk. Los funcionarios de la universidad dicen que creen que el activista fue alcanzado por los disparos.

Eva Terry, quien presenció el hecho, relató a CNN: “Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo”.

Emma Pitts, otra testigo, dijo a CNN: “Tras oír el disparo, se vio a Charlie desplomarse. Su cuello se giró y vimos sangre de inmediato”.

Kirk es uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Ha conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

El presidente Donald Trump se pronunció en redes sociales sobre el incidente y pidió oraciones por el activista conservador.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado”, escribió Trump en Truth Social. “¡Un gran tipo de arriba a abajo! ¡DIOS LO BENDIGA!” continuó el presidente.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el FBI están en el lugar.

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, agregó el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en X.

Justo antes del tiroteo, Kirk publicó sobre un evento en la universidad. “La Universidad del Valle de Utah está ENCENDIDA y LISTA para la primera parada de regreso en la Gira del Regreso Americano”, escribió Kirk en una publicación en X.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que está siendo informado por las fuerzas del orden sobre el incidente que involucra a Kirk.

“Los involucrados serán plenamente responsables. La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”, dijo Cox.

Noticia en desarrollo…

Aditi Sangal, de CNN, colaboró con este reporte.