Por Jordan Valinsky, CNN

Elon Musk acaba de perder su título de “persona más rica del mundo” ante el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

La riqueza de Ellison aumentó en US$ 101.000 millones hasta alcanzar los US$ 393.000 millones después del sorprendentemente sólido informe de ganancias de Oracle publicado en la noche del martes, lo que lo coloca por encima del patrimonio neto de Musk, que es de US$ 385.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Oracle (ORCL) informó de una creciente demanda de su capacidad de centros de datos por parte de clientes de IA, lo que impulsó las acciones a la estratósfera. Sus acciones abrieron un 34 % más altas este miércoles. Si esto se mantiene tras el cierre del mercado, podría superar la riqueza de Musk.

La CEO Safra Catz anunció el martes, después del cierre del mercado de valores, que Oracle firmó cuatro contratos multimillonarios con clientes durante el trimestre, y espera firmar varios más en los próximos meses.

Ese pronóstico electrizante fue impulsado por el surgimiento de Oracle como un proveedor clave de infraestructura que satisface las enormes demandas de potencia informática de las empresas de IA, el pan de cada día de Oracle como proveedor de servicios en la nube y software de bases de datos. En julio, Oracle anunció un acuerdo para proporcionar a la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, 4,5 gigavatios de electricidad para alimentar su software de IA.

Ellison es el mayor accionista individual de Oracle y podría quedarse con el título de la persona más rica del mundo si las acciones continúan sus extraordinarias ganancias. El salto de las acciones es sumamente raro para una empresa que tiene un valor de mercado masivo de poco menos de US$ 700.000 millones, siendo la decimotercera acción más valiosa del mercado al cierre del martes.

Bloomberg señala que el salto en la riqueza de Ellison será el “mayor aumento en un solo día jamás registrado” por el índice, el cual se actualizará con los resultados después del cierre del mercado este miércoles.

A medida que Oracle se ha convertido en una potencia en materia de tecnología de IA, se valió del reciente auge tecnológico que ha impulsado a Nvidia a convertirse en la empresa más valiosa del mundo, con una valoración superior a los US$ 4 billones. Microsoft se unió brevemente a Nvidia por encima de la marca de US$ 4 billones. Las ocho acciones más valiosas del S&P 500 son todas tecnológicas con algún interés en construir el futuro impulsado por IA.

A medida que se acelera el auge de la IA, las acciones de Oracle subieron un 103 % este año.

Musk se quedó por primera vez con el título en 2021 y, en gran medida, lo ha mantenido durante los últimos años gracias a sus diversas inversiones en Tesla y SpaceX. A lo largo de los años, Musk lo ha perdido brevemente dos veces, primero en 2021 ante el CEO de LVMH, Bernard Arnault, y en 2024 ante el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Sin embargo, Musk ha prevalecido a pesar de sus diversas dificultades y tribulaciones. Incluso se le otorgó un nuevo paquete de compensación que podría valer cerca de US$ 1 billón una vez que Tesla alcance ciertos hitos.

En el caso de Ellison, su camino para convertirse en la persona más rica del mundo se remonta a 1977, cuando abandonó la universidad y ayudó a fundar Oracle.

El hombre de 81 años lleva un estilo de vida lujoso, como cualquier multimillonario, ya que es dueño del 98 % de la isla hawaiana de Lana’i y reconocido por revivir el torneo de tenis Indian Wells en California, lo que le hizo ganarse el apodo de “quinto Grand Slam”.

Ellison también tiene estrechos lazos con el presidente Donald Trump, y apareció varias veces con él en la Casa Blanca para diversos eventos tecnológicos y la adjudicación de contratos de Oracle. También se le ha considerado como un posible comprador de TikTok, aunque esos planes no se han concretado.

The-CNN-Wire

