Skip to Content
CNN - Spanish

Explosión de camión que transportaba gas deja 57 personas heridas en la Ciudad de México

By
Published 5:27 PM

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La explosión de un vehículo que transportaba gas en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, causó heridas a 57 personas este miércoles, informó la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, en una rueda de prensa en la zona del incidente.

Todos los lesionados fueron llevados a hospitales, 19 de ellos en estado grave, dijo Brugada, acompañada de los secretarios de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

De acuerdo con las autoridades, la explosión ocurrió luego de que el vehículo con 49.500 litros de gas —que en México son conocidos como “pipas”— se volcó en la zona de Puente de la Concordia.

Brugada dijo que el estallido generó una “onda expansiva” que afectó a 18 vehículos cercanos y que se está investigando tanto qué causó la volcadura como cuál es la situación del conductor.

El fuego ha sido sofocado, señaló Brugada, pero continuaban las labores de enfriamiento.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.