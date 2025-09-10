Helicóptero de la Marina de EE.UU. voló a unos 250 kilómetros de Venezuela. Caracas dice que es “fake news”

Por Avery Schmitz, Mauricio Torres y German Padinger, CNN en Español

Un helicóptero de la Marina de Estados Unidos se acercó el lunes a unos 250 kilómetros de la costa de Venezuela, muestran datos de vuelo en fuentes abiertas. El hecho, sobre el que el Gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado y que Venezuela calificó de “fake news”, ocurre en medio de las tensiones entre ambos países, que se han intensificado durante las últimas semanas.

El helicóptero voló en los alrededores de la costa de Venezuela aproximadamente a las 11:40 horas del lunes, hora local, según registros de la plataforma FlightRadar24, que identificó a la aeronave como un MH-60 Seahawk.

La distancia a la que se aproximó a la costa de Venezuela representa un acercamiento respecto de la última ubicación registrada de la flota de Estados Unidos en aguas del Caribe, de 530 kilómetros, según había reportado CNN.

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el mar territorial de un país se extiende hasta 12 millas náuticas (22 kilómetros) a partir de la costa. Existen además derechos adicionales sobre la Zona Económica Exclusiva, que alcanza las 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros), aunque no hay allí soberanía plena.

Por otro lado, los MH-60 Seahawk son helicópteros militares polivalentes operados por la Marina de Estados Unidos cuya principal función es el combate antisubmarino, aunque son capaces de prestar también apoyo a tropas, conducir guerra electrónica e incluso realizar operaciones de rescate. De acuerdo con el fabricante, Sikorsky, pueden estar armados con torpedos, misiles, cohetes y ametralladoras de diferente calibre.

CNN contactó a los departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos y al Comando Sur de la Marina para pedir comentarios. El Departamento de Defensa pidió consultar con el Comando Sur, mientras que el Comado Sur solicitó este miércoles hacerlo con el propio Departamento de Defensa. El Departamento de Estado no ha dado respuesta.

El martes, el Gobierno de Venezuela se refirió a los reportes sobre el vuelo del helicóptero, que descalificó y llamó “fake news”.

“Esta fake news forma parte de las operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de guerra de los EE.UU., destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas; en este caso bajo la fatua excusa de la ‘lucha contra el narcotráfico’, cuando en realidad se pretende un cambio de régimen forzado en Venezuela, que a la vez arrastraría a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias”, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Agregó que un eventual acercamiento de un helicóptero de Estados Unidos a la costa venezolana podría ser utilizado por Washington para “provocar y fabricar un incidente o falso positivo” y, con ello, “justificar una escalada de agresiones militares en contra de nuestra nación”.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se han intensificado durante las últimas semanas, luego de la decisión del Gobierno de Trump de desplegar buques militares en aguas del Caribe con el argumento de combatir al narcotráfico.

La semana pasada, Estados Unidos dijo que destruyó una supuesta embarcación con drogas que salió de Venezuela y pertenecía a la banda criminal Tren de Aragua. Caracas dice que esto no sucedió y que Washington utiliza el tráfico de narcóticos como pretexto para amenazar al país.

Previamente, Estados Unidos había designado al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional y señalado al presidente Nicolás Maduro como su presunto líder. Venezuela rechazó tajantemente los señalamientos contra Maduro y la existencia del Cártel de los Soles, una supuesta organización criminal a la que Estados Unidos atribuye actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo el lunes en una entrevista exclusiva con CNN que su Gobierno no está “apostando por el conflicto” con Estados Unidos. Días atrás, Maduro dijo que Venezuela está dispuesta a entrar a una lucha armada si llega a ser blanco de una agresión.

