Incendios, disturbios y protestas en Francia mientras Lecornu asume el cargo de primer ministro

Por Saskya Vandoorne y Joseph Ataman, CNN

Estallaron este miércoles disturbios a nivel nacional en toda Francia cuando los manifestantes bloquearon carreteras, causaron incendios y se enfrentaron con la policía, que respondió con gases lacrimógenos, mientras crece la ira contra la clase política del país.

El ministerio del Interior dijo que 327 personas habían sido detenidas, con 80.000 policías desplegados en todo el país, incluidos 6.000 en París. El ministerio de Educación dijo que alrededor de 100 escuelas fueron afectadas y 27 completamente bloqueadas.

Esto ocurre mientras el nuevo primer ministro del país, Sébastien Lecornu, asume el cargo.

Nombrado por el presidente Emmanuel Macron el martes, el exministro de Defensa Lecornu sucede a François Bayrou, quien fue destituido tras perder un voto de confianza en el parlamento por su impopular plan para controlar el déficit.

Los críticos dicen que nombrar a un leal a Macron en un día así equivale a un bautismo de fuego para Lecornu.

Las protestas –convocadas hace meses– están dirigidas a Macron y a la clase política.

El miércoles temprano, activistas lanzaron acciones pequeñas pero disruptivas, cerrando importantes carreteras de circunvalación en Burdeos, Rennes, Nantes y Caen.

En la capital, un equipo de CNN vio a manifestantes obstruyendo la carretera frente a la Gare du Nord, una de las estaciones de tren más concurridas de París. La policía contuvo rápidamente la situación mientras unos 150 manifestantes, en su mayoría jóvenes, coreaban consignas antipoliciales en un ambiente en gran medida tranquilo.

En otros lugares, grupos ocuparon brevemente edificios públicos.

Adèle Aubert, de 27 años, se unió a una manifestación en París y le contó a CNN que estaba protestando para “denunciar” al nuevo gobierno, que no cree que cambie nada para la gente.

“Pero seguiremos haciéndolo (protestar) porque es nuestra única forma de denunciarlo.

Intentamos con peticiones, nadie nos escucha”, le dijo a CNN.

Miles también se reunieron en Châtelet, en el centro de París.

“Estamos enojados, estamos muy enojados”, dijo a CNN Anna, una investigadora de 29 años.

“¿Qué sentido tiene votar? Sentimos que el gobierno no nos escucha”, dijo, añadiendo que la gente estaba harta de los gobiernos sucesivos bajo Macron que no incluían representación de la izquierda.

Impresionada por el número de jóvenes en los eventos de protesta del miércoles, dijo que cree que la protesta de la próxima semana, en conjunto con los sindicatos franceses, será aún mayor.

Gran parte del día se asemejó a un juego del gato y el ratón entre manifestantes y la policía, con brotes de violencia como en Rennes, la capital de Bretaña, al noroeste de Francia, donde un autobús fue saqueado y prendido fuego.

En París, un restaurante en el afluente distrito 1 también fue incendiado.

El movimiento “Bloquea todo” –una coalición flexible y sin líderes que nació en las redes sociales– surgió por primera vez en línea en mayo entre grupos de derecha, pero desde entonces ha sido tomado por la izquierda y la ultraizquierda.

Una huelga y protesta nacional más grande ya está planeada para el 18 de septiembre, cuando se espera que todos los sindicatos se unan.

Elodie, una maestra de jardín de infantes de 34 años en París, dejó de trabajar para unirse a la protesta del miércoles.

Dijo que ya no podía aceptar que los políticos “enarbolaran la bandera de la deuda para desmantelar el sistema público, sin pedir a las empresas y hogares más ricos que contribuyan”.

“Estoy en huelga por razones tanto sociales como económicas”, le dijo a CNN.

“El presupuesto de 2026 es inaceptable: es un presupuesto de destrucción social y un golpe al Estado francés. Aunque Bayrou ha sido forzado a salir, una vez más son los más pobres los que están siendo el objetivo. Por eso estoy en huelga”.

