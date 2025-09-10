“The Conjuring” será una serie de TV en HBO Max, según reportes

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El éxito en la taquilla de la película “The Conjuring: Last Rites” –recaudó en su primer fin de semana de estreno US$ 210 millones a nivel mundial, según Box Office Mojo– hará que la franquicia dé el salto al streaming: HBO Max producirá una serie basada en “The Conjuring”, según reportes.

Variety fue el primero en reportar la noticia, del que todavía HBO Max no ha hecho un anuncio oficial. (HBO Max, al igual que CNN en Español, forman parte de Warner Bros Discovery).

Variety también informó que la serie de “The Conjuring” tendrá como showrunner, guionista y productora a Nancy Won, quien tuvo a su cargo la producción de series como “Jericho” y “Everwood”, entre otras, y fue productora ejecutiva de la serie de Marvel “Jessica Jones”.

Se ignora todavía los detalles de la trama de la serie, aunque el amplio archivo de supuestos fenómenos paranormales que investigó a lo largo de los años el matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren –protagonistas de la franquicia cinematográfica– hace pensar que la serie aborde casos no mostrados en pantalla.

Según los reportes, la serie está en desarrollo en HBO Max desde 2023, siendo decisivo el resultado de taquilla de la película “The Conjuring: Last Rites” para dar luz verde al proyecto. Peter Safran, productor de todas las películas de la franquicia, y James Wan, el director de “The Conjuring”, en 2013, serán productores ejecutivos en la nueva producción.

“The Conjuring” es una saga del género de terror y su adaptación a la televisión seguiría el mismo camino de otra película de horror, “It”, de 2017, que ahora también será convertida en una serie, “It: Welcome to Derry”, que se estrenará en octubre de 2025.

