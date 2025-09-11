Las tasas hipotecarias finalmente están bajando, y lo están haciendo rápido

Por Samantha Delouya, CNN

Tras meses de espera en un mercado inmobiliario lento, los potenciales compradores podrían finalmente tener una razón para invertir: las tasas de interés están cayendo.

La tasa hipotecaria fija a 30 años promedió el 6,35 % durante la semana que finalizó el 11 de septiembre, frente al 6,50 % de la semana pasada, según datos publicados este jueves por Freddie Mac.

Esta es la caída semanal de tasas más pronunciada en lo que va del año.

La caída en los costos de los préstamos hipotecarios se produce cuando el mercado de bonos da señales de que la economía estadounidense podría estar deteriorándose más de lo esperado, después de que nuevos datos sugirieran que el mercado laboral estadounidense estaba mucho más débil de lo que se pensaba.

“Anticipando que la Reserva Federal recortará las tasas de interés drásticamente en los próximos meses para apoyar la economía, los inversores han impulsado la baja de las tasas hipotecarias”, declaró Kara Ng, economista sénior de Zillow.

La Fed no fija directamente los costos de los préstamos hipotecarios. En cambio, las tasas hipotecarias siguen el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que cayeron esta semana, cotizando a sus niveles más bajos desde abril, cuando el anuncio arancelario del presidente Donald Trump generó temores de una desaceleración económica.

La caída de las tasas hipotecarias podría revitalizar un mercado inmobiliario estancado. Desanimados por las elevadas tasas, el aumento de los costos de los seguros y las propiedades en venta persistentemente caras, un número creciente de potenciales compradores habían optado por mantenerse al margen este año.

Sin embargo, la demanda de hipotecas se disparó a su máximo en tres años la semana pasada, con un aumento tanto en las solicitudes de compra como de refinanciación, según un informe publicado el miércoles por la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

Incluso con la caída de las tasas hipotecarias, las mejoras en la asequibilidad podrían ser limitadas, afirmó Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, ya que los precios de las viviendas a nivel nacional han seguido subiendo desde la primavera.

“Para que haya mejoras reales en la asequibilidad, necesitamos ver tanto una caída de las tasas hipotecarias como un crecimiento de los precios mucho más lento, o incluso una disminución de los precios de las viviendas”, concluyó.

Sin embargo, una caída por debajo del 6,5 % en las tasas hipotecarias podría tener un “importante efecto psicológico” en los compradores, atrayéndolos al mercado, afirmó.

Es probable que el mercado ya esté descontando un recorte de tasas en septiembre, afirmó Erik Schmitt, ejecutivo de Chase Home Lending.

“Es casi imposible predecir con exactitud cómo se comportarán las tasas en el futuro ya que no siempre reaccionan de forma predecible a las decisiones de la Reserva Federal”, explicó Schmitt.

Por ejemplo, cuando la Reserva Federal comenzó a recortar sus tasas de interés el otoño pasado, las tasas hipotecarias comenzaron a subir. Para los potenciales compradores, esto significa que una nueva caída de las tasas no está garantizada, independientemente de las decisiones del banco central.

