EE.UU. no buscará la pena de muerte en contra de Miguel y Omar Treviño Morales, presuntos líderes de Los Zetas

El Gobierno de Estados Unidos informó este viernes que no buscará la pena de muerte en contra de los mexicanos Miguel y Omar Treviño Morales, presuntos líderes del cártel de Los Zetas enviados por México a EE.UU. a finales de febrero, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por CNN.

La notificación fue enviada por el Departamento de Justicia al juez Trevor N. McFadden, de la Corte federal del Distrito de Columbia. El documento está firmado por Sophia Suárez, jefa interina de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento.

Miguel Treviño Morales, alias “Z 40”, y su hermano Omar, alias “Z 42”, fueron parte del grupo de 29 presuntos narcotraficantes que México trasladó a EE.UU. a finales de febrero. El Gobierno de México dice que el traslado de estas personas no fue una extradición, sino un envío con fundamento en la legislación sobre seguridad nacional.

Los hermanos Treviño Morales enfrentan cargos en EE.UU. por presuntamente participar en una empresa criminal, narcotráfico, uso ilegal de armas y lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia en octubre del año pasado.

CNN busca contactar a sus abogados para saber cómo se declaran frente a estas acusaciones y a la reciente decisión del Departamento de Justicia.

Ambos son considerados líderes de Los Zetas, una organización criminal que, según EE.UU., en un principio fungió como ala armada del Cártel del Golfo y después cobró independencia y cambió su nombre a Cártel del Noreste.

Según el Departamento de Justicia, antes de ser arrestados en México los hermanos Treviño Morales recurrieron a un patrón continuo de “extrema violencia para controlar largas extensiones del norte de México, incluyendo puntos a lo largo de la frontera con Estados Unidos”.

Al envío de 29 presuntos narcotraficantes de México a EE.UU. realizado en febrero se sumó en agosto otro de 26 hombres también señalados como presuntos líderes criminales.

