El presentador de los Emmys, Nate Bargatze, cree haber encontrado una manera de que los discursos de aceptación sean breves

Cada comediante aporta un toque diferente al presentar una entrega de premios: Jimmy Kimmel puso la política en primer plano en los Oscar, mientras que la presentadora de los Globos de Oro, Nikki Glaser, no tuvo miedo de ser un poco atrevida… y ambos lanzaron bromas mordaces a varios asistentes famosos.

Sin embargo, Nate Bargatze —quien presentará los premios Emmy por primera vez este domingo— prefiere mantener la discreción.

“Haremos bromas, así que voy a seguir el ejemplo de lo que se hace en las entregas de premios y me burlaré de la situación, pero también me burlaré de mí mismo.

Podemos hacerlo de una manera divertida y agradable”, dijo Bargatze a CNN en una entrevista reciente. “Quiero que la noche sea simplemente divertida y ligera, y que tenga buen ritmo. Que sea emocionante. Y que seamos un verdadero entretenimiento para quienes nos ven en casa. Eso es lo que somos.”

La personalidad afable de Bargatze y su material para toda la familia lo llevaron a convertirse en el comediante de stand up más exitoso en ventas de Estados Unidos el año pasado. Dijo que planea “mantener su estilo habitual” en los Emmy, lo que significa que no se espera que la política ni las bromas a celebridades sean el centro de atención.

Bargatze, quien conoció a su esposa a los 21 años trabajando en un Applebee’s, admite que su familia no está del todo acostumbrada a su nivel de fama y éxito. Pero siempre es consciente de sus raíces, lo que quizás ayude a explicar su estilo de “comedia limpia”.

“Hay muchos comediantes diferentes, algunos rompen los esquemas y otros no. Yo simplemente me mantengo en un punto medio”, dijo Bargatze.

“Intento ser fiel a mí mismo. Soy muy cercano a mi familia. Por eso, con mi material de monólogo, nunca quise avergonzar a mis padres. No quería que dijeran: ‘No puedo creer que esté diciendo eso’”, añadió. “Simplemente era muy consciente de ello.

Cuando escribo mi material, lo hago pensando en mis padres. Y no lo escribo para todo el mundo, sino para una persona muy específica”.

Aparte de eso, Bargatze sostuvo que nada está prohibido el domingo por la noche, salvo los chistes demasiado crueles.

“No quisiera hacer algo que sea cruel por naturaleza, ni ser cruel con alguien. Me rompería el corazón si descubriera que alguien ha sido herido por algo”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre uno de los “elefantes en la sala”, si abordará la cancelación del programa nocturno de Stephen Colbert por parte de CBS, que es la misma cadena que transmite los Emmys, Bargatze dijo que está sobre la mesa.

“No sé si ya tenemos bromas sobre eso o no”, dijo. “Quiero decir, él es un tipo gracioso, así que si encontramos una manera de hacerlo sin que parezca cruel… No me gusta ser cruel con él ni con nadie en la audiencia, así que si puedo hacerlo, sí… Creo que diremos algo. Pero será de una manera divertida y juguetona”.

Sin embargo, con su imagen de “buen tipo”, Bargatze tiene un truco bajo la manga para la noche del domingo. Cree que finalmente ha encontrado una forma de evitar que los discursos de aceptación en Hollywood se pasen del tiempo asignado.

Bargatze está haciendo una donación de US$ 100.000 al Boys and Girls Club of America, y niños de la organización estarán presentes, compartió. Pero hay una condición: cada ganador del Emmy tiene 45 segundos para dar su discurso en el podio, pero por cada segundo que se pasen del límite de tiempo, se descontarán US$ 1.000 de la donación benéfica de Bargatze.

“Es un show, hay que seguir adelante”, dijo Bargatze. “Es muy serio. La cantidad de dinero que doy al Boys and Girls Club depende totalmente de todo Hollywood”.

