Las 5 cosas que debes saber este 12 de septiembre: condena de Bolsonaro, atacante de Charlie Kirk y Demon Slayer

Un nuevo video muestra al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, que sigue prófugo. Los nombres de los centros de detención de migrantes en EE.UU. ¿Qué pasó antes y después de la explosión del camión con gas en México? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La Justicia de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Se trata de una decisión altamente simbólica en un país en el que los responsables de las interrupciones a la democracia y de las dictaduras nunca fueron juzgados por sus actos.

En EE.UU. continúa la búsqueda del sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk. Un video obtenido por CNN muestra a una persona que coincide con su descripción caminando cerca del campus de la Universidad del Valle de Utah antes del tiroteo. Las autoridades también publicaron imágenes que, según afirman, muestran al atacante huyendo tras el asesinato. Se ofreció una recompensa de hasta US$ 100.000 por cualquier información que conduzca a la identificación y el arresto del atacante.

Una explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, causó el miércoles una tragedia que ha dejado hasta el momento ocho personas muertas y decenas de lesionadas, entre ellas cuatro bebés. Esto es lo que sabemos del accidente, las víctimas y los daños.

El sospechoso del macabro apuñalamiento de una joven ucraniana en un tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte, ahora enfrenta un cargo federal en un caso que se ha convertido en un pararrayos político en el país al que ella había llegado en busca de seguridad. El sospechoso tenía un largo historial criminal.

Alligator Alcatraz fue el primero. Luego siguieron “Speedway Slammer”, “Deportation Depot”, “Cornhusker Clink” y “Camp 57”. Son los apodos —que se vuelven los nombres de facto— de los nuevos centros de detención de inmigrantes que el Gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado como parte de su campaña de deportaciones masivas.

La nueva película de Demon Slayer reafirma la histórica pasión por el anime en Latinoamérica

“Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito” tuvo su premiere en la Ciudad de México el 7 de septiembre, donde fans asistieron para celebrar al género del anime con una película de gran calibre. ¿Cómo fue que un medio que se consideraba poco popular en la región se ha vuelto un éxito en Latinoamérica?

Colisión de agujeros negros confirma predicciones de Einstein y Hawking

Astrónomos han detectado una colisión entre dos agujeros negros que ofrece la visión más clara hasta ahora sobre la naturaleza de estas rarezas cósmicas y confirma predicciones de larga data hechas por los legendarios físicos Albert Einstein y Stephen Hawking.

FTC investiga a chatbots “acompañantes” de IA por posibles daños a menores

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) abrió una investigación sobre siete empresas tecnológicas por los posibles daños que sus chatbots de inteligencia artificial podrían causar a niños y adolescentes.

6,35 %

La tasa hipotecaria fija a 30 años promedió el 6,35 % durante la semana que finalizó el 11 de septiembre, frente al 6,50 % de la semana pasada, según datos publicados este jueves por Freddie Mac. Esta es la caída semanal de tasas más pronunciada en lo que va del año.

“Esta cuestión podría tener un impacto considerable en la inversión extranjera directa en Estados Unidos”

— Lo dijo el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, al referirse a las consecuencias de la redada de ICE contra más de 300 trabajadores surcoreanos en Georgia.

Se cree que este es el campamento donde un padre fugitivo se escondió con sus tres hijos en Nueva Zelandia

La Policía de Nueva Zelandia difundió una serie de imágenes de lo que se cree es el campamento donde un padre fugitivo se refugió con sus tres hijos durante varios meses.

