Trump dice que el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk está “bajo custodia”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió el viernes que el sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk está “bajo custodia”.

“Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”, declaró Trump durante una aparición en Fox News.

Trump afirmó que alguien “muy cercano a él lo delató” y que el anuncio se haría más tarde el viernes.

Pareció indicar que la persona fue encontrada por un pastor, quien finalmente involucró a su padre.

“Fue un pastor, y este recurrió a un amigo —un pastor involucrado en la aplicación de la ley, por cierto, y su buen amigo es un alto alguacil de EE. UU.— y a partir de ahí se encargaron del asunto, y luego se involucró un padre”, declaró.

El presidente se negó a decir si el padre estaba al tanto del presunto delito de su hijo.

Añadió: “Tenemos a la persona que creemos que buscamos, pero llegaron a la comisaría y él está allí”.

Sin embargo, advirtió que la noticia estaba “sujeta a cambios”.

El hombre fue encontrado con la ayuda de alguien que lo conocía, según el presidente Donald Trump.

“Esencialmente, alguien que era muy cercano lo entregó”, dijo Trump en “Fox and Friends” en la mañana de este viernes.

“Eso pasa cuando tienes algunas de esas buenas fotos”, dijo el presidente, refiriéndose a las imágenes claras del sospechoso publicadas el jueves por el FBI.

Trump dijo que la persona que dio el aviso era “alguien involucrado con la policía, pero era una persona de fe. Un pastor”.

El padre de la persona detenida cooperó con los investigadores, dijo Trump.

El presidente reconoció que solo recibió un breve informe antes de la entrevista y dijo: “Siempre está sujeto a correcciones, pero les digo lo que estoy escuchando”.

Dos fuentes dijeron que el hombre que se encuentra bajo custodia confesó a su padre que él era el atacante.

Su padre informó a las autoridades y dijo que detendría a su hijo hasta que pudiera ser detenido formalmente.

Trump dijo que espera que el asesino de Charlie Kirk reciba la pena de muerte.

El presidente calificó a Kirk como “la mejor persona”, mientras criticaba al atacante, a quien las fuerzas del orden aún no han identificado.

“Bueno, espero —va a ser declarado culpable, me imagino— y espero que reciba la pena de muerte”, dijo Trump. “Lo que hizo, Charlie Kirk, él era la mejor persona, no se merecía esto. Trabajó tan duro y tan bien, a todos les caía bien”.

Más adelante en la entrevista, añadió que el gobernador de Utah, Spencer Cox, ha señalado que buscaría la pena para el tirador de Kirk.

“En Utah tienen la pena de muerte, y tienen un muy buen gobernador allí”, dijo Trump. “El gobernador, he llegado a conocerlo, el gobernador está muy decidido respecto a la pena de muerte en este caso”.

Al ser consultado sobre si el tiroteo de Kirk fue un caso aislado, Trump respondió: “Parece serlo”.

El presidente también dijo que no había visto el video de la muerte de Kirk después de que varios clips del tiroteo en el campus de la Universidad del Valle de Utah se publicaran en las redes sociales.

“No quise verlo, escuché sobre ello”, dijo Trump. “Nunca habría sido un buen doctor, déjame decirlo así. Quiero decir, escuché, escuché suficiente… no quise verlo, no quise, no quise recordar a Charlie de esa manera”.

