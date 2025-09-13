Cómo Bad Bunny dio un impulso a la economía de Puerto Rico durante la temporada de huracanes

Por Max Saltman, Isa Cardona, Abel Alvarado, Isabel Rosales y Ana María Melgar

Fue una idea “alucinante”, recuerda Jorge Pérez, dos años después de escucharla por primera vez: Bad Bunny no iba a hacer una gira por Estados Unidos.

En agosto de 2023, Pérez, funcionario de turismo que administra el Coliseo, la sala de conciertos más grande de la isla, recibió una llamada telefónica de dos productores de Benito Antonio Martínez Ocasio, el rapero, cantante, actor y luchador profesional puertorriqueño que rompe con los géneros musicales, mejor conocido como Bad Bunny.

Bad Bunny, según dijeron los productores, quería saltarse el territorio continental de Estados Unidos durante la gira de su próximo álbum. En cambio, se quedaría en Puerto Rico para una serie de conciertos, todos en el Coliseo. Si los fans de fuera de Puerto Rico querían ver a Bad Bunny, tendrían que venir a San Juan después de los primeros nueve conciertos. Esas nueve presentaciones iniciales estarían abiertas solo a los residentes de la isla. “No tenía ni idea de que iba a ser tan grande como lo es”, recuerda Pérez desde un asiento privilegiado sobre el escenario del Coliseo. Bad Bunny “podría haberlo hecho en cualquier lugar… Las Vegas, cualquier ciudad grande, y eligió Puerto Rico, donde están sus raíces”.

Nunca Puerto Rico, ni la música puertorriqueña, había experimentado un éxito comercial y artístico a la escala de la residencia de Bad Bunny, que comenzó en julio y termina esta semana. El impacto ha sido devastador. En los últimos tres meses, Bad Bunny ha atraído aproximadamente $200 millones a la economía hasta la fecha, según economistas locales, y Pérez espera que, después de que la residencia finalice el 14 de septiembre, la cifra final sea mucho mayor.

Es algo nunca visto “en los 20 años de historia del Coliseo ni en la industria del entretenimiento de Puerto Rico”, dice Pérez.

“No solo ha sido en el área de San Juan”, dice Pérez. “Esto ha impactado a toda la isla”. Quienes vienen a ver a Bad Bunny se alojan en hoteles locales, comen en restaurantes locales e incluso gastan dinero en tours temáticos de Bad Bunny. Los fans quieren ver la casa de su infancia en Vega Baja, su iglesia, el supermercado donde trabajó antes de convertirse en una de las estrellas más grandes del mundo.

El impulso fue justo lo que Puerto Rico necesitaba, dice Pérez. La isla ha vivido una “década de lento crecimiento económico”. Primero llegó el huracán María en 2017, que cobró la vida de casi 3.000 personas en Puerto Rico y destruyó la infraestructura de la isla. Luego llegó la COVID-19, que diezmó la industria turística mundial durante varios años.

Pérez cree que después de que termine la residencia, el impacto seguirá atrayendo gente a Puerto Rico, y los fans que vieron a Bad Bunny en concierto se irán como “embajadores” de la isla.

De todas formas, dice Pérez, “va a ser difícil de superar”.

Normalmente, esta época del año sería temporada baja en Puerto Rico, y los visitantes evitarían los poderosos huracanes de la isla. Sin embargo, nadie lo notaría al ver la multitud fiestera en La Placita de San Juan.

Evelyn Aucapiña es una de las muchas personas en La Placita que vinieron a Puerto Rico para ver a Bad Bunny. Ella y una amiga compraron sus entradas en cuanto pudieron, en pleno invierno de Chicago.

“Pensamos: ‘Nos vamos de aquí, hace mucho frío’”, dice.

Aucapiña calcula que gastará unos 2000 dólares en todo el viaje, entre hoteles, vuelos y otros gastos. Vale la pena, dice. Entiende por qué Bad Bunny evita Estados Unidos continental. Si bien la residencia se ha planeado durante más de dos años, en una entrevista reciente con la revista I-D, el cantante dijo que le preocupaba que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) perfilara y arrestara a sus fans en sus conciertos en Estados Unidos continental.

“Tengo familiares que viven con miedo”, dice Aucapiña. “Los latinos tenemos que mantenernos unidos”. Aucapiña considera el auge económico que Bad Bunny ha traído a Puerto Rico, combinado con el cariño que siente por sus fans, como “lo mejor de ambos mundos”.

“En mi opinión, así es como se supone que los latinos se unen”.

Los peruano-estadounidenses Owen Valasco y su novia Leyla Gamonal coinciden. Gastaron $1,000 cada uno en boletos y hoteles para lo que consideraron “una oportunidad única en la vida”.

“Siendo peruanos”, dice Valasco. “Si tuviéramos un artista tan grande como Bad Bunny, me encantaría que hiciera lo mismo y difundiera información sobre Perú y el turismo, y que ayudara a que la economía prospere”.

El dolor de dejar Puerto Rico para buscar oportunidades en Estados Unidos es una constante en la historia de la isla y en la música de Bad Bunny.

“Aquí nadie quería irse, y los que se fueron sueñan con regresar”, murmura Bad Bunny en su canción “Lo que Pasión A Hawaii”. “Si algún día me toca a mí, me va a doler muchísimo”. “Creo que uno de los principales resultados de esta residencia”, especula Jorge Pérez, “es que la generación más joven que ha considerado irse de Puerto Rico en busca de mejores oportunidades dirá: ‘Podemos quedarnos en Puerto Rico. Podemos impactar al mundo’”.

Uno de esos jóvenes es el ilustrador freelance Sebastián Muñiz Morales. Con tan solo 20 años, Muñiz consiguió un trabajo diseñando la mercancía oficial de Bad Bunny cuando él y un amigo le enviaron un mensaje directo al diseñador creativo del rapero, quien había hecho una convocatoria en Instagram para artistas que trabajaran con Bad Bunny.

“Solo envié un emoji”, recuerda Muñiz, sentado a la mesa de su comedor en Ponce, Puerto Rico. “Ambos enviamos un emoji, no dijimos algo como ‘¡Soy ilustrador gráfico, elígeme!’”.

El emoji funcionó. Aunque todavía no conoce a Bad Bunny en persona, los diseños de Muñiz están por todo Puerto Rico. La primera vez que Muñiz vio a gente en la naturaleza usando algo que él había hecho fue en un mercado de invierno en el Viejo San Juan, justo después de Navidad.

“Es muy surrealista”, dice. Me hizo recordar una época en la que pensaba: “¡Eh, estaba dibujando esto a las 2 de la madrugada!”.

La pieza central de las ilustraciones de Muñiz es “El Concho”, un sapo estilizado que “grita puertorriqueño” y que sirve como mascota de Bad Bunny para la residencia. Las camisetas de Muñiz muestran a El Concho boxeando, ondeando la bandera puertorriqueña y vendiendo piragua, el estilo distintivo de raspado de Puerto Rico.

Además de vivir la residencia como miembro del equipo del rapero, Muñiz ha presenciado su impacto en la isla con sus propios ojos. “En cualquier pueblo que vayas, te encuentras básicamente con dos o tres personas, y he hablado con ellas; están aquí por Bad Bunny”.

Como muchos jóvenes en Puerto Rico, ha sentido la atracción del mundo exterior. Tiene amigos que se han ido de Puerto Rico en busca de oportunidades en otros lugares. “Los puertorriqueños tenemos la idea de que ‘aquí no hay futuro’”, dice Muñiz, pero Bad Bunny “nos hizo entender que Puerto Rico es más que eso”.

“O sea, ver a Puerto Rico a través de esto te hace sentir un poco más patriótico, te hace sentir mejor con tu lugar de origen”, continúa, refiriéndose a la residencia. “No lo vemos desde otra perspectiva, sino desde lo que realmente es Puerto Rico”.

“Ya no pienso: ‘¡Guau! Tengo que irme para tener un futuro mejor’, sino: ‘Tengo que luchar para que mi futuro mejor esté aquí’”.

