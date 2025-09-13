El Vaticano reúne a grandes pensadores del mundo antes del primer concierto pop en su sede

Por Christopher Lamb y Antonia Mortensen, CNN

El Vaticano ha reunido a una mezcla ecléctica de pensadores y artistas musicales mientras busca influir tanto en el desarrollo de la inteligencia artificial como en el futuro de la humanidad.

Una cumbre celebrada entre viernes y sábado sobre la “fraternidad humana” convocó a ganadores del Premio Nobel para discutir temas que van desde la agricultura hasta la economía y el deporte, antes de culminar con un histórico concierto en la plaza de San Pedro dirigido por el cantautor estadounidense Pharrell Williams y el célebre tenor italiano Andrea Bocelli.

Entre los participantes en las discusiones sobre IA se encontraba Will.i.am, líder de Black Eyed Peas, quien ha estado involucrado con la IA desde 2012, después de asistir a clases del fallecido Patrick Winston, científico informático del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). El rapero y cantante, que dirige una empresa tecnológica llamada FYI.AI y apoya la educación en ciencias de la computación en Los Ángeles, cree que la iglesia y el papa León XIV tienen un papel que desempeñar en el desarrollo de una IA que sirva a la humanidad.

Le dijo a CNN que el evento del Vaticano ofrecía un “refugio seguro” para intercambiar ideas sobre IA. “Exige que la gente se centre en lo que es bueno para la humanidad”, dijo, y “que construyan sistemas para la comunidad y la mejora de la sociedad. Esa es la tesis de por qué vienen al Vaticano”.

Agregó: “Creo que los gobiernos deben ponerse al día y establecer algunas regulaciones y gobernanza, no para frenar su desarrollo sino simplemente para garantizar que la sociedad esté segura”.

Desde hace varios años, el Vaticano ha estado promoviendo una IA más ética a través de reuniones con líderes de empresas tecnológicas, y el papa Francisco pidió en 2023 un “tratado internacional vinculante” para prevenir prácticas perjudiciales y fomentar las mejores de ellas.

Las discusiones más recientes, que tuvieron lugar en el Palazzo Altieri de Roma, abordaron temas similares, con ponentes como Geoffrey Hinton, conocido como “el Padrino de la IA”, el físico y autor Max Tegmark del MIT, Jimena Sofía Viveros Álvarez, académica y voz líder en IA ética, y Marco Trombetti, fundador y director ejecutivo de Translated, que utiliza IA para servicios de traducción.

Trombetti, quien utiliza una combinación de IA y traductores humanos, dijo a CNN que el desarrollo de la IA corre el riesgo de crear una “brecha digital” entre los países que tienen y los que no tienen acceso a la tecnología. Describió el papel del Vaticano en las discusiones como significativo porque el papa León es un “imán para el talento” que tiene un “poder increíble para difundir ideas”.

La última cumbre estaba en preparación antes de que el papa Francisco muriera en abril, lo que abrió el proceso para elegir a su sucesor. Los organizadores entonces se apresuraron a preparar el evento, que incluyó una mesa redonda sobre los medios de comunicación en la que participó Mark Thompson, director ejecutivo y presidente de CNN, así como Maria Ressa, ganadora del Premio Nobel de la Paz y directora ejecutiva del sitio de noticias Rappler.

Este sábado, una “asamblea constitucional humana” fue presidida por Graça Machel, viuda del fallecido presidente sudafricano Nelson Mandela, y contó con la asistencia de varios laureados con el Nobel.

Aunque centrado en Italia y dominado por discursos, el evento destacó el poder de convocatoria del Vaticano y el papado. Ressa, quien recibió el Nobel por sus defensa de la libertad de expresión en Filipinas, dijo a CNN que “si no hablas de humanidad en el Vaticano, no sé de qué más (hablarías)”.

Por su parte, Machel dijo que el evento demostró que los líderes tienen la capacidad de “rediseñar el mundo” para proteger la vida y garantizar que las personas tengan trabajo, comida y refugio. El papa León se dirigió a los participantes el viernes en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde los instó a “identificar formas locales e internacionales de desarrollar nuevas maneras de hacer caridad social” y a ver la “imagen de Dios en el rostro de los pobres, los refugiados e incluso el adversario”. Más tarde esa noche, envió un mensaje agradeciendo a la gente de la isla italiana de Lampedusa, un punto de entrada frecuente para migrantes del norte de África, por dar la bienvenida a los recién llegados y sugirió que podría realizar una visita. En 2013, el papa Francisco hizo su primera visita fuera de Roma a Lampedusa.

Hablando sobre la elección de León como el primer papa estadounidense, Will.i.am dijo que era algo “hermoso” dado “todo lo que está sucediendo en Estados Unidos”. El viernes, un migrante indocumentado en un suburbio de Chicago fue asesinado a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de resistirse al arresto. “Desearía que tratáramos mejor a Chicago y a las ciudades interiores que están pasando por momentos difíciles, con un enfoque humano y delicado”, dijo Will.i.am. “El hecho de que tengamos a un papa de Chicago me da esperanza”.

El concierto en la Plaza de San Pedro en la noche de este sábado, abierto a todos, es el primero de su tipo que se celebra en el Vaticano. El cartel incluye a John Legend, Teddy Swims, Karol G y presenta un regreso inesperado a los escenarios del dúo de hip-hop Clipse, formado por los hermanos Gene y Terrence Thornton (No Malice y Pusha T). Will.i.am, quien no actuará, dijo que esperaba que la multitud pudiera cantar una de las canciones más conocidas de Black Eyed Peas – “Where Is The Love?” – porque “el mundo la necesita”.

Mientras se celebraba la cumbre, el papa León recibió las credenciales diplomáticas del nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch. Burch, que es de Chicago, fue cofundador de Catholic Vote, una organización política que apoyó al presidente Donald Trump en las elecciones de 2024. Al presentar sus credenciales, le entregó a León un pastel para celebrar el 70º cumpleaños del papa este domingo. Según la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, durante su encuentro, el papa “subrayó que nuestras diferencias políticas nunca pueden resolverse con violencia y le dijo al embajador Burch que rezaba por la viuda del Sr. Kirk y sus hijos”.

