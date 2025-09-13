Marco Rubio dice que el incidente con drones rusos en Polonia es “inaceptable, desafortunado y peligroso”
Por Betsy Klein, CNN
El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó este sábado que la incursión de drones rusos en Polonia fue un “acontecimiento inaceptable, desafortunado y peligroso”, y afirmó que Estados Unidos continúa evaluando si esos drones tenían la intención de ingresar al espacio aéreo de la OTAN.
“No debería ocurrir. No creo que a nadie le guste que ocurra. La OTAN respondió adecuadamente. No queremos que vuelva a ocurrir”, dijo Rubio a la prensa mientras se preparaba para partir hacia Israel.
Continuó: “Creemos que es un acontecimiento inaceptable, desafortunado y peligroso”.
Rubio predijo que tomará “algunos días más” determinar “si los drones tenían como objetivo ingresar específicamente a Polonia”.
Si se determina que ese es el caso, añadió, marcaría una “medida de escalada muy significativa”.
“Existen otras posibilidades, pero creo que nos gustaría tener todos los hechos y consultar con nuestros aliados antes de tomar decisiones específicas”, dijo Rubio.
Sus comentarios llegan luego de que el presidente Donald Trump emitiera un ultimátum a los países de la OTAN, diciendo en una carta el sábado que Estados Unidos aplicará “importantes” sanciones a Rusia si ellos hacen lo mismo y dejan de comprar petróleo ruso. Pero cumplir con las demandas de Trump significaría un cambio importante para la alianza, y existen serias dudas sobre si hay un interés colectivo en tomar estas medidas.
