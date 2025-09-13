Skip to Content
Revelan cuáles eran las 15 canciones favoritas de David Bowie

Published 11:32 PM

Por Lisa Respers France, CNN

No debería sorprender a nadie que David Bowie tuviera un gran gusto musical.

El nuevo Centro David Bowie, que abrirá en el V&A East Storehouse de Londres, contará con una exposición que incluye una lista de algunas de las canciones favoritas de Bowie, según Rolling Stone.

“Memo para programa de radio — lista de discos favoritos” formará parte de la exhibición e incluye las siguientes canciones:

  • Ralph Vaughan Williams – “Fantasia on a Theme by Thomas Tallis”
  • Richard Strauss – “Four Last Songs”
  • Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – “Right Now Right Now”
  • Little Richard – “True Fine Mama”
  • The Hollywood Argyles – “Sho Know a Lot About Love”
  • Miles Davis – “Some Day My Prince Will Come”
  • Charles Mingus – “Ecclusiastics”
  • Jeff Beck – “Beck’s Bolero”
  • Legendary Stardust Cowboy – “I Took a Trip on a Gemini Spaceship”
  • The Beatles – “Across the Universe”
  • Ronnie Spector – “Try Some, Buy Some”
  • Roxy Music – “Mother of Pearl”
  • Edgar Froese – “Epsilon in Malaysian Pale”
  • The Walker Brothers – “The Electrician”
  • Sonic Youth – “Tom Violence”

La apertura del centro coincide con el lanzamiento de una caja de 12 discos, “David Bowie 6. I Can’t Give Everything Away (2002 to 2016)”.

Bowie murió en 2016 a los 69 años, tras una batalla de 18 meses contra el cáncer.

