Ataques israelíes en Gaza dejan más de 70 muertos en un día

Por Max Saltman y Abeer Salman, CNN

Al menos 74 palestinos murieron el sábado en ataques israelíes sobre Gaza, informaron funcionarios hospitalarios, con más de 50 de las víctimas en Ciudad de Gaza.

Varias personas –entre ellas mujeres, niños y ancianos– llegaron sin vida o heridas al Hospital Al Quds, según fuentes médicas. Decenas más fueron trasladadas a otros hospitales en Gaza.

El campo de refugiados de Al Shati, en Ciudad de Gaza, fue atacado el sábado por la noche en medio de la intensificación de los bombardeos. Videos posteriores muestran un gran incendio en un área donde se refugiaban civiles.

Ese mismo día, Israel ordenó a los residentes del edificio Burj An-Nour, en Ciudad de Gaza, evacuar, alegando que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían identificado “infraestructura terrorista de Hamas dentro o cerca” del lugar.

Poco después, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, publicó en X un video del colapso del edificio y escribió que “la tormenta huracanada sigue golpeando Gaza”.

“La torre del terror Burj Al-Nur ha sido demolida”, añadió Katz. “Y se requiere que los residentes de Gaza evacuen y se dirijan al sur”.

Israel había ordenado el martes la evacuación total de Ciudad de Gaza, hogar de alrededor de un millón de palestinos, antes de su controvertida toma militar.

Más de 50.000 palestinos han quedado sin hogar tras la intensificación de la ofensiva en la ciudad durante la última semana, informó el jueves la Defensa Civil de Gaza.

En ese mismo periodo, las fuerzas israelíes destruyeron más de 130 edificios residenciales en la ciudad más grande del enclave.

