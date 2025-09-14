Elon Musk dice que el Reino Unido necesita un cambio de gobierno “revolucionario” en un mitin antimigrantes

Por Catalina Nicholls, CNN

El multimillonario Elon Musk afirmó este sábado que el Reino Unido necesita un “cambio de gobierno revolucionario”, al hablar de forma virtual en una protesta de ultraderecha contra la inmigración en Londres.

Los comentarios del hombre más rico del mundo, exasesor de Donald Trump, se dieron días antes de la próxima visita de Estado del presidente de EE.UU. a Gran Bretaña, prevista cuando faltan cuatro años para las siguientes elecciones generales.

“Se necesita una reforma masiva del Gobierno en Gran Bretaña y que la gente esté a cargo, no una burocracia que no se preocupa”, dijo Musk en una sesión de preguntas y respuestas con el activista político de ultraderecha Tommy Robinson, organizador de la manifestación, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon.

“Debemos tener un cambio de gobierno revolucionario… Esto realmente requiere que todos movilicen al pueblo, que tomen el control, reformen el Gobierno y se aseguren de que en verdad tengan un gobierno del pueblo y para el pueblo”, agregó el multimillonario.

Musk se ha venido involucrando en la política del Reino Unido desde hace algún tiempo. El verano pasado, durante una ola de disturbios violentos contra la inmigración en Gran Bretaña, el director ejecutivo de Tesla y dueño de X dijo que “la guerra civil es inevitable”.

En enero, dijo que el primer ministro británico, Keir Starmer, debería estar en prisión al reavivar un escándalo de años sobre abusos sexuales infantiles en partes de Inglaterra.

Durante un tiempo, Musk estuvo aliado con Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK. Pero la amistad se rompió a comienzos de este año cuando Farage se negó a respaldar el apoyo de Musk a Robinson, fundador de la ya desaparecida English Defence League (EDL), un grupo antimigrante, que anteriormente fue encarcelado por desacato al tribunal tras repetir falsas acusaciones contra un refugiado sirio.

En otras declaraciones incendiarias este sábado, Musk dijo a la multitud a través de una transmisión en una pantalla gigante que “la violencia se acerca a ustedes. O se defienden o mueren”.

También se refirió al asesinato del activista político estadounidense Charlie Kirk en EE.UU. el miércoles, al decir que “la gente de izquierda” celebraba abiertamente su muerte.

“La izquierda es el partido del asesinato y de celebrar asesinatos”, dijo Musk.

El secretario de Negocios británico, Peter Kyle, calificó el discurso de Musk como “ligeramente incomprensible” y “totalmente inapropiado” en una entrevista con la BBC este domingo.

Pero Kyle añadió que la protesta de Robinson —que reunió entre 110.000 y 150.000 manifestantes, según la policía— muestra que quienes están en el poder deben abordar “grandes preocupaciones” que pueda tener la población, incluida la inmigración.

“Creo que estos son momentos que nos llaman la atención a quienes estamos en la vida pública para redoblar nuestros esfuerzos en atender las grandes preocupaciones que tiene la gente en todo nuestro país”, dijo Kyle. También señaló que la manifestación demostró que la libertad de expresión está “viva y en buen estado en este país”.

La Policía Metropolitana de Londres informó que 24 personas fueron arrestadas, mientras que 26 agentes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, en la protesta de ultraderecha del sábado. Entre las lesiones se reportaron dientes rotos, posible fractura de nariz, una conmoción cerebral, una hernia discal y un golpe en la cabeza, indicó la fuerza en un comunicado la noche del sábado.

