Israel bombardea la ciudad de Gaza sin descanso: decenas de palestinos muertos, edificios derrumbados y miles de desplazados

Las fuerzas israelíes atacaron el domingo múltiples edificios de gran altura en la ciudad de Gaza, después de advertir a la gente que abandonara varios barrios, en la ronda más reciente de destrucción desde que Israel ordenó una evacuación completa de la ciudad a principios de esta semana.

El mortal asalto de Israel a la ciudad de Gaza parece acelerarse, con las FDI emitiendo órdenes de evacuación para varias torres en la ciudad de Gaza en solo unas pocas horas el domingo por la mañana.

Los ataques se produjeron antes de una reunión convocada por el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu para discutir los esfuerzos para evitar perjudicar a los rehenes en Gaza cuando el ejército israelí emprenda una operación terrestre planeada para tomar el control de la ciudad de Gaza, según una fuente familiarizada con el asunto.

A la reunión asistirán los ministros de asuntos exteriores y de defensa israelíes, así como la cúpula militar y los servicios de seguridad israelíes, indicó la fuente. Se cree que hay unos 20 rehenes aún vivos en el enclave, algunos de los cuales se cree que están en la ciudad de Gaza.

Mientras tanto, el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio estuvo en la región el domingo; llegó a Tel Aviv por la mañana, luego visitó el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén por la tarde.

Entre los edificios atacados el domingo se encontraba la Torre Al Kawthar, cerca del puerto de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que estaba siendo utilizada por Hamas para observar los movimientos de los soldados israelíes en la zona. Dijo que antes del ataque, “se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluidas advertencias avanzadas a la población, el uso de municiones precisas (y) vigilancia aérea”.

Al Kawthar –un edificio de 11 plantas– es uno de varios que han sido destruidos o gravemente dañados por los ataques israelíes desde que las FDI extendieron las operaciones a la ciudad de Gaza a principios de este mes y ordenaron a casi un millón de personas en la zona que se dirigieran al sur.

Horas después, tras otra advertencia publicada en X por las fuerzas israelíes, un edificio de varias plantas en la ciudad de Gaza fue atacado pero no demolido.

La edificación, conocida como Torre al Mohna, se encuentra en el barrio de Tel al-Hawa.

Otro edificio de la Universidad Islámica de Gaza fue atacado y destruido por varios misiles, según imágenes y Videos de la escena. El ministro de Defensa israelí Israel Katz publicó un video de los ataques contra el edificio de seis plantas en X y comentó: “La Universidad ‘Islámica’ de Gaza se está quemando. Eliminando las fuentes de incitación y terrorismo”.

Al menos 74 palestinos murieron por los ataques de Israel contra Gaza el sábado, dijeron funcionarios del hospital, con más de 50 de los muertos en la ciudad de Gaza.

El campamento de Al Shati en la ciudad de Gaza fue atacado a última hora del sábado, a medida que los ataques israelíes se intensificaban. Videos de las secuelas muestran que se generó un gran incendio en una zona donde la gente se refugiaba.

Más de 50.000 palestinos se han quedado sin hogar después de que las fuerzas de Israel intensificaran su acción en la ciudad durante la última semana, dijo la Defensa Civil de Gaza en un comunicado el jueves. Las fuerzas israelíes han destruido más de 130 edificios residenciales en la ciudad más grande del enclave durante el mismo período, según la Defensa Civil.

CNN ha registrado la destrucción de al menos una docena de edificios de gran altura en el centro de Gaza desde el 5 de septiembre.

El ministerio de salud palestino dijo el domingo que 64.871 personas habían muerto en Gaza desde que comenzaron las operaciones militares israelíes tras el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023, y 164.610 habían resultado heridas.

El asalto escalado de Israel a la ciudad de Gaza ocurre mientras Rubio llegó al País para discutir sobre la guerra y los rehenes.

Rubio tiene previsto reunirse oficialmente con Netanyahu el lunes. Se espera que el líder israelí plantee a Rubio los planes de anexión de la Ribera Occidental de su Gobierno, según tres fuentes israelíes.

También el lunes, se espera que los líderes de varios países árabes e islámicos asistan a una cumbre de emergencia en Doha como muestra de apoyo a Qatar, después de que Israel atacara su capital a principios de semana.

El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, dijo el domingo que los ataques israelíes “no lo disuadirán” de continuar con “esfuerzos sinceros” para mediar para poner fin a la guerra en Gaza.

“Las prácticas bárbaras y demagógicas de Israel no nos disuadirán de seguir haciendo esfuerzos sinceros con Egipto y Estados Unidos para detener esta guerra injusta”, dijo Al Thani.

