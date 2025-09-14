Los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja de los Emmy 2025

Oscar Holland y Jennifer Arnow, CNN

Los nombres más importantes —y con más estilo— de la televisión llegaron al Peacock Theater de Los Ángeles para la 77ª edición de los Premios Emmy de Primetime.

En comparación con los looks atrevidos de los MTV Video Music Awards del fin de semana pasado, este es un evento más formal. La elegante vestimenta de noche que se exhibió también podría ofrecer pistas sobre las tendencias que se desarrollarán entre ahora y los Oscar del próximo marzo.

Miembros del elenco a la vanguardia de la moda de series como “The Bear”, “The White Lotus” y “The Last of Us”, todas las cuales recibieron múltiples nominaciones a los Emmy, se encuentran entre los asistentes.

Mira a continuación algunos de los atuendos de la alfombra roja de la noche. La galería se actualizará a lo largo del evento.

