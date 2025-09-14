Muere el ex campeón mundial de boxeo Ricky Hatton a los 46 años

Por Jamie Barton y Issy Ronald, CNN

El boxeador británico y ex campeón mundial Ricky Hatton murió a los 46 años, según reportes de medios del Reino Unido.

Un vocero de la Policía de Greater Manchester dijo a CNN: “Agentes fueron llamados por un miembro del público para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 a.m. de hoy, donde encontraron el cadáver de un hombre de 46 años. Actualmente no se cree que existan circunstancias sospechosas”. No se anunció la causa de la muerte ni se confirmó la identidad del hombre.

Hatton, apodado “The Hitman”, ganó títulos mundiales en las divisiones superligero y wélter durante una carrera en la que enfrentó a figuras como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Kostya Tszyu.

De manera notable, hasta su derrota contra Mayweather en 2007 mantenía un récord de 43 victorias y ninguna derrota. Se retiró en 2012 con una marca de 45 triunfos y tres derrotas.

En los últimos años, el británico había sido abierto sobre sus problemas con el alcohol, las drogas y la depresión. Aun así, estaba previsto que regresara al ring el 2 de diciembre en Dubái para una pelea de retorno contra Eisa Al Dah.

Figuras del mundo del deporte comenzaron a rendirle homenaje este domingo por la tarde. El también ex campeón mundial Amir Khan describió a Hatton como “un amigo, un mentor, un guerrero”.

“Ricky, gracias por todo”, continuó. “Por tus peleas, tus momentos de gloria, tu coraje. Gracias por empujarnos, por mostrarnos lo que es posible”.

“Descansa bien, Ricky. Siempre tendrás tu lugar en el ring de nuestros recuerdos”.

Otro ex campeón mundial, Tyson Fury, escribió: “Solo habrá un Ricky Hatton”.

En otros mensajes desde el mundo del boxeo, Chris Eubank Jr. escribió: “Descansa en paz, señor Ricky Hatton. Te saludamos”.

El exfutbolista Michael Owen, ganador del Balón de Oro, también le rindió tributo: “RIP Ricky Hatton. Qué gran hombre. Y qué boxeador. Noticias increíblemente tristes”.

Hatton deja tres hijos, Millie, Fearne y Campbell, además de una nieta, Lyla.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.