Trump no descarta más acción militar contra Venezuela en medio de la escalada de tensiones

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump dejó el domingo la puerta abierta a una posible escalada contra Venezuela, negándose a descartar una acción militar en medio de las crecientes tensiones entre los dos países.

Preguntado por los periodistas si ayudar a destituir al presidente de Venezuela Nicolás Maduro estaba sobre la mesa, respondió: “Veremos qué pasa”.

Cuando se le preguntó sobre una posible escalada que enviara ataques al territorio continental, Trump no lo negó y dijo: “Mire, Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, a sus narcotraficantes y drogas; no es aceptable”.

Trump acusó nuevamente al Gobierno venezolano de impulsar la inestabilidad en EE.UU. a través de la actividad criminal.

Las declaraciones del presidente ocurren en medio de un fuerte aumento de las tensiones militares después de que Estados Unidos desplegara recientemente ocho buques de guerra y un submarino en el Caribe en una “misión antinarcóticos”.

Al menos cinco aeronaves F-35 de la Marina de EE.UU. llegaron a la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico, según reportó el domingo la agencia EFE.

Fuerzas de EE.UU. atacaron este mes una embarcación que transportaba a 11 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, acusándolos de traficar con drogas.

Venezuela negó enérgicamente las acusaciones y condenó el ataque. En respuesta, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López ha acusado a EE.UU. de realizar vuelos de vigilancia e intentar orquestar una intervención militar destinada a derrocar a Maduro.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.